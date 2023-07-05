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Ливни, грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области

5 июля 2023, 13:49
Фото: Midjourney
Осадки в виде ливней, града и гроз, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 5 и 6 июля 2023 года.

В связи с непогодой есть риск обрывов линий электропередач, возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрушения рекламных баннеров, распространения природных пожаров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также из-за порывов ветра возможны повреждения стекол в зданиях, автомобилей, крыш домов. Власти региона могут отменять междугородние рейсы

Жителям региона не рекомендуется находиться под деревьями и вблизи ЛЭП, ехать в автомобилях, разводить костры, а также жечь сухие растения.

Напомним, 2 июля 2023 года в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, града и гроз.

Штормовое предупреждени объявлено в Свердловской области из-за града и сильного ветра
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Ветер#Гроза#Град#Погода#Ливни#Лэп#Предупреждение#Природа#Осадки
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