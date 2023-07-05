Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В связи с непогодой есть риск обрывов линий электропередач, возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрушения рекламных баннеров, распространения природных пожаров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Также из-за порывов ветра возможны повреждения стекол в зданиях, автомобилей, крыш домов. Власти региона могут отменять междугородние рейсы
Жителям региона не рекомендуется находиться под деревьями и вблизи ЛЭП, ехать в автомобилях, разводить костры, а также жечь сухие растения.
Напомним, 2 июля 2023 года в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, града и гроз.