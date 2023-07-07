tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

Назван главный подозреваемый в расстреле владельца завода в Верхней Пышме

7 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Названо имя мужчины, который является главным подозреваемым в уголовном деле о расстреле владельца завода в Верхней Пышме в собственном кабинете.

Убитому главе завода «Пластблок» Сергею Лухманову было 63 года. Главным подозреваемым в этом деле проходит бывший муж его невесты Николай Захаров, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Следствие полагает, что вечером 3 июля Захаров застрелил бизнесмена из охотничьего ружья. После этого 49-летний злоумышленник покончил с собой в лесополосе.

По словам Ольги, невесты убитого, она уже два года находится в разводе с Николаем. В СУ СК эти данные пока не комментируют.

В собственном кабинете расстреляли директора завода в Верхней Пышме
Узнать подробнее
Читайте также:
Невеста застреленного бизнесмена из Верхней Пышмы рассказала о немЧто известно об убийстве директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме
#Верхняя Пышма#Убийство#Завод#Кабинет#Владелец завода#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Вчера, 09:59
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Сегодня, 06:32
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Вчера, 10:17
Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей
Вчера, 17:32
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
5 июля, 17:14