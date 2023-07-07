Назван главный подозреваемый в расстреле владельца завода в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Убитому главе завода «Пластблок» Сергею Лухманову было 63 года. Главным подозреваемым в этом деле проходит бывший муж его невесты Николай Захаров, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Следствие полагает, что вечером 3 июля Захаров застрелил бизнесмена из охотничьего ружья. После этого 49-летний злоумышленник покончил с собой в лесополосе.
По словам Ольги, невесты убитого, она уже два года находится в разводе с Николаем. В СУ СК эти данные пока не комментируют.