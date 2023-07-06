Невеста застреленного бизнесмена из Верхней Пышмы рассказала о нем

ЧП произошла 3 июля на стройплощадке завода. По словам очевидцев, вечером какой-то незнакомец зашел на территорию завода и выстрелом из ружья убил 63-летнего владельца предприятия «Пластблок» Сергея Лухманова. После этого он уехал, а в последствии тело убийцы было найдено в лесу, пишет «КП-Екатеринбург».



Местные жители утверждают, что убийцей мог оказаться бывший муж девушки Сергея. Сама Ольга рассказала, что знакома с Сергеем с давних времен. Они хотели пожениться 28 августа и даже планировали завести ребенка.