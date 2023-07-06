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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Невеста застреленного бизнесмена из Верхней Пышмы рассказала о нем

6 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Верхней Пышме девушка застреленного предпринимателя рассказала о том, что в августе они планировали сыграть свадьбу.

ЧП произошла 3 июля на стройплощадке завода. По словам очевидцев, вечером какой-то незнакомец зашел на территорию завода и выстрелом из ружья убил 63-летнего владельца предприятия «Пластблок» Сергея Лухманова. После этого он уехал, а в последствии тело убийцы было найдено в лесу, пишет «КП-Екатеринбург».

Местные жители утверждают, что убийцей мог оказаться бывший муж девушки Сергея. Сама Ольга рассказала, что знакома с Сергеем с давних времен. Они хотели пожениться 28 августа и даже планировали завести ребенка.

Также девушка подтвердила, что ее бывший муж действительно угрожал Сергею. Но перед убийством ничего не предвещало беды. Ольга рассказала, что у Сергея не было никаких денежных долгов, поэтому версию с расправой из-за денег она отрицает.


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#Елена Озерова#Бизнесмен#Рудье#Убийство#Владелец завода#Криминал#Свердловская область
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