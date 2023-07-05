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В собственном кабинете расстреляли директора завода в Верхней Пышме

5 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
В Верхней Пышме 63-летний директор завода был расстрелян из ружья в собственном кабинете.

Убитый — Сергей Лухманов, создатель и директор завода «Пластблок». Его убили 3 июля прямо на территории предприятия, пишет Е1 со ссылкой на слова одного из местных жителей.

По информации источника, неизвестный зашел на территорию завода, поднялся в кабинет к Сергею и застрелил его, после чего убежал. Спасти мужчину не удалось.

Также собеседник утверждает, что убийца спустя некоторое время свел счеты с жизнью — его тело было найдено 4 июля вчера в районе Залесья. В СУ СК все это пока не комментируют, хотя и подтверждают факт трагедии.

Известно, что у Сергея остались жена и дети. Похоронят его 6 июля на Верхнепышминском кладбище. Прощание с ним состоится в храме Александра Невского в 10:50.

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#Елена Озерова#Директор завода#Завод#Убийство#Ружье#Похороны#Верхняя Пышма#Криминал#Свердловская область
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