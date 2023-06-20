Пьяный житель Екатеринбурга убил мужчину ранением в грудь

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Екатеринбуржцы вместе распивали алкоголь на транспортной остановке. В какой-то момент молодой человек ранил мужчину в грудь, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Вследствие полученной травмы мужчина скончался. Свердловчанин, совершивший преступление, помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. По факту происшествия ведется следствие.
Напомним, 24 января 2023 года в поселке Станционно-Полевской ранее судимый пьяный мужчина убил знакомого, когда между ними произошла ссора. Пострадавший скончался в больнице. Рецидивиста приговорили к восьми годам тюрьмы.