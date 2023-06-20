tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Изображение материала

Пьяный житель Екатеринбурга убил мужчину ранением в грудь

20 июня 2023, 16:29
Фото: 1MI
Пьяный 25-летний молодой человек в Екатеринбурге убил 46-летнего мужчину. Происшествие случилось 3 июня 2023 года на Надеждинской улице.

Екатеринбуржцы вместе распивали алкоголь на транспортной остановке. В какой-то момент молодой человек ранил мужчину в грудь, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вследствие полученной травмы мужчина скончался. Свердловчанин, совершивший преступление, помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. По факту происшествия ведется следствие.

Напомним, 24 января 2023 года в поселке Станционно-Полевской ранее судимый пьяный мужчина убил знакомого, когда между ними произошла ссора. Пострадавший скончался в больнице. Рецидивиста приговорили к восьми годам тюрьмы.

Рецидивист зарезал ножом знакомого во время ссоры в свердловском поселке
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Асбеста убил молодого человека из-за шума во двореЗадушивший сожительницу житель Екатеринбурга арестованК восьми годам тюрьмы приговорен убивший 5-летнюю падчерицу житель Екатеринбурга
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Уголовное дело#Убийство#Преступление#СК#Криминал
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы, «грязный» май и критика Носова
Вчера, 08:34
«Тревожная кнопка» и будни на посту: сотрудница ЧОП о работе в детсаду Нижнего Тагила
Вчера, 05:52
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Жители дома на Зари, 99 в Нижнем Тагиле на месяц остались без горячей воды
Сегодня, 05:42
Певица из Тагила прямо перед родами выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге
Сегодня, 06:25
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25