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Что известно об убийстве директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме

6 июля 2023, 04:38
Фото: / Страница Сергея Лухманова ВКонтакте
3 июля неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Сергея Лухманова. TagilCity.ru собрал всё, что стало известно журналистам на данный момент.

3 июля неизвестный застрелил из охотничьего ружья 63-летнего Сергея Лухманова, директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме. Убийство произошло на строительной площадке одного из будущих домов коттеджного поселка «Залесье» около 18-30.

Официальных подтверждений со стороны СКР до сих пор нет, поэтому была некоторая путаница. Например, многие СМИ вначале писали, что Лухманова застрелили прямо в его кабинете. На самом деле это произошло даже не на территории завода.

Фото: 1MI

Убийца скрылся с места преступления на автомобиле. 4 июля его тело нашли в лесу. Он покончил с собой. Личность стрелявшего до сих пор не разглашается.

По предварительной информации, которую удалось раскопать журналистам, это могло быть убийство из ревности. Как утверждают СМИ, Сергей Лухманов был в разводе, однако встречался с также разведенной женщиной по имени Ольга (по ее словам, они познакомились в общей компании довольно давно).

Бывший муж Ольги испытывал личную неприязнь к Сергею, даже (по словам Ольги) неоднократно ему угрожал. Сергей и Ольга назначили дату свадьбы на 23 августа. Возможно, эта новость и могла спровоцировать преступление.

Фото: 1MI

Другую версию (что причиной убийства могли стать долги Лухманова), Ольга в беседе с журналистами отрицала.

20 лет назад Сергей Лухманов основал завод по производству стройматериалов «Пластблок» и всю жизнь им руководил. У него осталось двое детей: 32-летний сын Александр и 24-летняя дочь. По словам Ольги, Сергей планировал с ней завести третьего ребенка.

Похороны состоятся 6 июля на Верхнепышминском кладбище. Прощание состоится в храме Александра Невского в 10:50.

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