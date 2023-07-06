Что известно об убийстве директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
3 июля неизвестный застрелил из охотничьего ружья 63-летнего Сергея Лухманова, директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме. Убийство произошло на строительной площадке одного из будущих домов коттеджного поселка «Залесье» около 18-30.
Официальных подтверждений со стороны СКР до сих пор нет, поэтому была некоторая путаница. Например, многие СМИ вначале писали, что Лухманова застрелили прямо в его кабинете. На самом деле это произошло даже не на территории завода.
Убийца скрылся с места преступления на автомобиле. 4 июля его тело нашли в лесу. Он покончил с собой. Личность стрелявшего до сих пор не разглашается.
По предварительной информации, которую удалось раскопать журналистам, это могло быть убийство из ревности. Как утверждают СМИ, Сергей Лухманов был в разводе, однако встречался с также разведенной женщиной по имени Ольга (по ее словам, они познакомились в общей компании довольно давно).
Бывший муж Ольги испытывал личную неприязнь к Сергею, даже (по словам Ольги) неоднократно ему угрожал. Сергей и Ольга назначили дату свадьбы на 23 августа. Возможно, эта новость и могла спровоцировать преступление.
Другую версию (что причиной убийства могли стать долги Лухманова), Ольга в беседе с журналистами отрицала.
20 лет назад Сергей Лухманов основал завод по производству стройматериалов «Пластблок» и всю жизнь им руководил. У него осталось двое детей: 32-летний сын Александр и 24-летняя дочь. По словам Ольги, Сергей планировал с ней завести третьего ребенка.
Похороны состоятся 6 июля на Верхнепышминском кладбище. Прощание состоится в храме Александра Невского в 10:50.