Что известно об убийстве директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме

По предварительной информации, которую удалось раскопать журналистам, это могло быть убийство из ревности. Как утверждают СМИ, Сергей Лухманов был в разводе, однако встречался с также разведенной женщиной по имени Ольга (по ее словам, они познакомились в общей компании довольно давно).