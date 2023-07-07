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Стало известно имя погибшей в лобовой аварии на ЕКАД

7 июля 2023, 09:08
Фото: 1MI
Стало известно, что погиб в аварии на ЕКАД с лобовым столкновением, которая произошла 5 июля. Там врезались Lada Granta и Mazda.

На месте скончались водители обоих транспортных средств пишет Е1. За рулем одной из машин находилась 28-летняя Оксана Мещерякова. Она жила в Екатеринбурге с двумя сыновьями (двух и пяти лет).

По словам подруги погибшей, Оксана была душой компании и очень хорошим человеком. С мужем они были отличной парой, считает подруга. Недавно женщина занялась бизнесом, и семья даже купила квартиру в Солнечном микрорайоне.

Оксана окончила школу №106. Она десять лет работала в Сбербанке, а в последнее время находилась в декрете.

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#Елена Озерова#ЕКАД#ДТП#Авария#Погибшие#Происшествия#Свердловская область
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