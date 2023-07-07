Стало известно имя погибшей в лобовой аварии на ЕКАД

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На месте скончались водители обоих транспортных средств пишет Е1. За рулем одной из машин находилась 28-летняя Оксана Мещерякова. Она жила в Екатеринбурге с двумя сыновьями (двух и пяти лет).
По словам подруги погибшей, Оксана была душой компании и очень хорошим человеком. С мужем они были отличной парой, считает подруга. Недавно женщина занялась бизнесом, и семья даже купила квартиру в Солнечном микрорайоне.
Оксана окончила школу №106. Она десять лет работала в Сбербанке, а в последнее время находилась в декрете.