Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Представим, что мы приехали в Нижний Тагил, и от вокзала отправились в сторону проспекта Ленина. Перед нами возвышается дом быта «Эра», построенный по переработанному типовому проекту в 1970–1979 годах. «Переработанному» — потому что типовой проект был рассчитан на город с населением до 200 тысяч жителей, утверждают источники. Было решено добавить еще три этажа к пяти уже предусмотренным. До сих пор «Эра» работает и объединяет в себе деятельность представителей разных сфер предпринимательства.
Идем далее по проспекту Ленина. Раньше в доме №48, судя по ретро фото, располагался «Гастроном». А за ним, на фото не видно, до сих пор располагается фонтан у дома № 46. Там же работает аптека, которая и в наши дни носит название «Центральная».
Интересно, что в соответствии с генеральным планом застройки города 1946 года, во всех внутридомовых пространствах по улицам Вязовская, Карла Маркса, проспектам Ленина и Мира в Нижнем Тагиле должны были появиться летние эстрады, озелененные зоны и фонтаны. До сих пор в Нижнем Тагиле занимаются благоустройством территории — теперь в соответствии с современными технологиями и предлагаемыми областью и городом программами.
Теперь перед нами вид на первомайскую демонстрацию. На переднем плане автомобиль от городского производственно-технического узла связи. Представители трудовых коллективов Нижнего Тагила с воздушными шарами идут под оркестр, который, кажется, слышен при взгляде на это старое фото.
Проспект Строителей. На фото можно увидеть так называемую «подкову». Между рынком и домом №10 находилась конечная автобусная остановка.
Там прошло мое детство! Магазин там был, конфет много, масло шоколадное большими брикетами лежало, — вспоминает тагильчанка Ольга.
На фото со знакомой «Тагильской набережной» виден прежний свето-музыкальный фонтан, который в те времена работал круглосуточно. Позже руководство города отказалось от музыки, а затем и от света. К началу нулевых фонтан из-за частых поломок и некачественных ремонтов вышел из строя. В наши дни подсветка фонтана работает, иногда включают и музыку.
На фото с проспекта Ленина — строительство драматического театра. Его строительство началось в 1949 году под руководством архитектора Александра Тарасенко. Взяв за основу типовой проект, специалист сделал его внешний вид более современным по тем годам. Отличительными объектами оформления Нижнетагильского драмтеатра стали скульптуры руки Евгения Вучетича, олицетворяющие Труд, Науку и Искусство.
В 2015 году театр реконструировали в соответствии с новыми достижениями сферы строительства.
На этом фото — здания музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Музейщики всеми силами стараются сохранить его исторический вид, создают новые экспозиции в уцелевших зданиях и просвещают жителей и гостей города.
Из последних музейных новостей: во время плановых работ на территории завода-музея в Нижнем Тагиле нашли культурный слой построек XVIII–XIX веков. Значимую находку сделали сотрудники Уральского центра проектирования и реставрации совместно с сотрудниками центра историко-культурных исследований.
«Нижнетагильская типография» была основана в 1920 году. Здание, строительство которого запечатлено на фото, располагается по улице Газетная. Его возведение началось в 1960 году. В этот новый производственный трехэтажный цех коллектив переехал в 1962 году.
До сих пор на мощностях типографии ведется печать изданий не только Нижнего Тагила, но и других городов.
Годом ранее, в 1959 году, на Красном Камне открылся кинотеатр «Красногвардеец», вошедший в состав Нижнетагильской городской дирекции киносети.
Снаружи вообще ничего не изменилось, вход сделали маленько. В кино раньше ходили сюда тоже, живем рядом, на Победы. Что в городе не смотрели — смотрели тут. Часто ходили, с дочерью. Никакие фильмы даже не запомнились. Запомнилось только то, что дочь купила новые джинсы и весь фильм вертелась сидела, потому что ей было туго, — рассказала местная жительница 83-летняя Юлия Мылтасова.
Улица Александровская. Она не раз переименовывалась и даже сейчас стала проспектом Ленина. В истории города она сначала поэтично называлась Нагорной и Ягодной, после посещения города наследником российского престола в 1837 году ее переименовали в Александровскую.