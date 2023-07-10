Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru

Представим, что мы приехали в Нижний Тагил, и от вокзала отправились в сторону проспекта Ленина. Перед нами возвышается дом быта «Эра», построенный по переработанному типовому проекту в 1970–1979 годах. «Переработанному» — потому что типовой проект был рассчитан на город с населением до 200 тысяч жителей, утверждают источники. Было решено добавить еще три этажа к пяти уже предусмотренным. До сих пор «Эра» работает и объединяет в себе деятельность представителей разных сфер предпринимательства.