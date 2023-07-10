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Подрядчика на обустройство остановки «Бондина» не нашли в Нижнем Тагиле

10 июля 2023, 13:41
Фото: tagilcity.ru
На тендер по обустройству остановки «Бондина» в Нижнем Тагиле заявился только один подрядчик. Но заявка была признанной не соответствующей требованиям.

Итоги электронного аукциона стоимостью 1,27 миллиона рублей были подведены 10 июля 2023 года. Однако единственную поданную заявку комиссия признала не соответствующей требованиям контракта.

Между тем, согласно договору, работы по обустройству остановки и прилегающей территории необходимо окончить к 31 августа. Подрядчик должен демонтировать подпорную стенку, установить новый павильон для пассажиров, нанести разметку на дорогу, восстановить тротуары и оборудовать объект для маломобильных граждан.

В Нижнем Тагиле обустроят остановку «Бондина»
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Остановка#Закупка#Павильон#Тротуар#Подрядчик#Город#Эксклюзив
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