Подрядчика на обустройство остановки «Бондина» не нашли в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Итоги электронного аукциона стоимостью 1,27 миллиона рублей были подведены 10 июля 2023 года. Однако единственную поданную заявку комиссия признала не соответствующей требованиям контракта.
Между тем, согласно договору, работы по обустройству остановки и прилегающей территории необходимо окончить к 31 августа. Подрядчик должен демонтировать подпорную стенку, установить новый павильон для пассажиров, нанести разметку на дорогу, восстановить тротуары и оборудовать объект для маломобильных граждан.