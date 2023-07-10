Подрядчика на обустройство остановки «Бондина» не нашли в Нижнем Тагиле

Между тем, согласно договору, работы по обустройству остановки и прилегающей территории необходимо окончить к 31 августа. Подрядчик должен демонтировать подпорную стенку, установить новый павильон для пассажиров, нанести разметку на дорогу, восстановить тротуары и оборудовать объект для маломобильных граждан.