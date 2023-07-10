Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Перевозка тела от места смерти до морга осуществляется только при наличии заявки и документа о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Состоит перевозка из следующих основных пунктов:
Закон обязует местные власти транспортировать умершего за свой счет. Некоторые частные подрядчики также осуществляют перевозку бесплатно, но есть в Нижнем Тагиле и такие, чьи услуги по транспортировке обойдутся в сумме от 3000 рублей.
У санитаров есть зарплата и обязанности, поэтому вы должны знать, что вам положено по закону. Бесплатно. Помыть, одеть, уложить в гроб и вывести на каталке — это бесплатно. Остальные услуги — за деньги.
Бальзамирование, нанесение посмертного макияжа, закрыть и зафиксировать глаза и рот, выбрать позу рук и головы или просто причесать идут уже как дополнительные услуги, а значит, оплачиваются отдельно. Бальзамирование в Нижнем Тагиле в среднем может обойтись в 10-15 тысяч рублей. Примерно эту сумму вам озвучат за работу над внешним видом покойного.
За помощь в оформлении документов в похоронных организациях придется отдать от 500 до 1000 рублей.
Стоимость гроба в Нижнем Тагиле зависит от материла, из которого он сделан и, конечно, обивка. Например, если это простое дерево и атласная обивка, то цена начинается от 3500-4000 тысяч рублей. Если гроб двухстворчатый из премиального дерева, то тут стоимость не имеет четких пределов, но начальные цифры — от 20 тысяч рублей.
Погребальный набор, в который входят подушка, церковные принадлежности, начинается от 500 рублей. Добавьте сюда шелковый покров и стоимость вырастет до 1500-2000 рублей. За атласный покров придется отдать от 2500 до 3500 рублей.
За доставку всех ритуальных принадлежностей к месту погребения тагильские похоронные подрядчики в среднем берут 500 рублей.
Стоимость похоронной бригады в Нижнем Тагиле у каждой фирмы разная. Цена зависит от уровня и аппетитов организаторов и может варьироваться от 4000 до 7000 рублей.
Катафалки, также как все другие составляющие похорон, имеют разную стоимость. Зависит она от состояния, марки и вместимости транспортного средства. Например, Газель обойдется в 2000-2500 рублей, а Мерседес — 4000-6000 рублей.
Крест на могилу может быть, например, кованным — такой крест на долгие года, ему все равно на солнце и влагу. Кованные кресты не подвержены коррозии. Цена начинается в среднем от 25 тысяч рублей и выше.
Гранитный крест стоит в среднем от 35 000 рублей, но и прослужит крайне долго. Мраморный прослужит не меньше, но стоить будет чуть дешевле гранитного.
А самый доступный вариант — деревянный крест, деревянные кресты служат в средней 5-7 лет, стоимость начинается от 1500 рублей.
Табличка с надписью на крест в среднем от 500 рублей. Копка и закопка могилы в черте города варьируется от 4500 до 8500 рублей за услугу.
Венки на могилу начинают свою стоимость от 1000 рублей, но в среднем эксклюзивные венки в Нижнем Тагиле стоят в районе 3000-5000 рублей.
Кремация как способ погребения на сегодняшний день является делом обычным. Все больше людей выбирает этот способ, а не традиционное захоронение. По статистике, психологически легче перенести именно такой способ прощания.
Как правило, в минимальный комплекс услуг по кремации в Нижнем Тагиле входит выезд ритуального агента, консультация, помощь в оформлении необходимых документов, доставка гроба и ритуальных принадлежностей, а также согласование с крематорием даты и времени кремации.
Сумма оплаты услуг крематория в среднем начинается от 15850 рублей. Полное сопровождение обойдется в среднем в 21000-55000 рублей.
Затраты на поминальный обед будут зависеть, во-первых, от статуса заведения, его расположения и, конечно, количество поминающих и меню. В центре Нижнего Тагила поминки всегда обойдутся дороже, чем на окраине.
Кафе будет дешевле ресторана, но дороже столовой. В среднем, если учесть все эти нюансы, то можно прикинуть: средняя стоимость поминального обеда в Нижнем Тагиле составит от 600 до 6000 рублей на персону.
Все цены, указанные в этой статье, являют собой среднее значение, но взяты они из открытых источников — с сайтов ритуальных агентств Нижнего Тагила.
Но главное, что вы должны знать: каждому гарантируется погребение. Если нет денег, то затраты на похороны берет на себя государство. Гроб будет самый простым, вместо креста — табличка на колышке. Нельзя будет выбрать место, только то, которое назначат. Все эти услуги будут бесплатными.
Родственники оплачивают только дополнительные услуги: венок, покрывало, костюм, грим. Кремация в списке гарантированных бесплатных услуг не значится.
Но в Нижнем Тагиле ситуация уникальная. В городе функционирует отдел по возрождению православных традиций. Написав прошение на имя правящего Архиерея, тагильчане могут получить полный комплекс услуг по захоронению абсолютно бесплатно.
Это стало возможно благодаря поддержке православных фондов Свердловской области, на случай, если люди оказались в трудном финансовом положении. Речь идет о полном комплексе услуг: отпевание, сорокоуст, поминание, крест на могилу, а также предметы погребального чина. Копка, закопка могилы и, конечно, подготовка документов. Весь список в соответствии с погребальными православными традициями. Более того, это касается не только православных христиан, а также мусульман, протестантов, атеистов и любых других жителей Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.