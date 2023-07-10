Стоимость гроба в Нижнем Тагиле зависит от материла, из которого он сделан и, конечно, обивка. Например, если это простое дерево и атласная обивка, то цена начинается от 3500-4000 тысяч рублей. Если гроб двухстворчатый из премиального дерева, то тут стоимость не имеет четких пределов, но начальные цифры — от 20 тысяч рублей.