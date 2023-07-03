Мошенники собирают деньги якобы на похороны 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Напомним, тело шестилетнего Далера нашли 29 июня 2023 года. В убийстве мальчика обвиняется его опекун, которая несколькими днями ранее сообщила о пропаже подопечного. Выяснилось, что ребенок умер еще в начале декабря 2022 года. Сейчас женщина арестована и находится под стражей.