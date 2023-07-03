Мошенники собирают деньги якобы на похороны 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Мошенники пишут жителям Екатеринбурга, представляясь родственниками погибшего ребенка, журналистами или сотрудниками поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Деньги собираются под предлогами «на похороны» или «для семьи». Однако волонтеры «Лизы Алерт», сотрудники редакции и родственники Далера опровергли информацию о любых денежных сборах.
Также старший двоюродный брат мальчика опубликовал видеообращение, где он говорит, что никаких денег они не собирают, пишет Е1.
Напомним, тело шестилетнего Далера нашли 29 июня 2023 года. В убийстве мальчика обвиняется его опекун, которая несколькими днями ранее сообщила о пропаже подопечного. Выяснилось, что ребенок умер еще в начале декабря 2022 года. Сейчас женщина арестована и находится под стражей.