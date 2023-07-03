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Мошенники собирают деньги якобы на похороны 6-летнего Далера из Екатеринбурга

3 июля 2023, 04:54
Фото: Midjourney
Злоумышленники открыли счет для сбора средств на якобы для похорон шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга.

Мошенники пишут жителям Екатеринбурга, представляясь родственниками погибшего ребенка, журналистами или сотрудниками поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Деньги собираются под предлогами «на похороны» или «для семьи». Однако волонтеры «Лизы Алерт», сотрудники редакции и родственники Далера опровергли информацию о любых денежных сборах.

Также старший двоюродный брат мальчика опубликовал видеообращение, где он говорит, что никаких денег они не собирают, пишет Е1.

Напомним, тело шестилетнего Далера нашли 29 июня 2023 года. В убийстве мальчика обвиняется его опекун, которая несколькими днями ранее сообщила о пропаже подопечного. Выяснилось, что ребенок умер еще в начале декабря 2022 года. Сейчас женщина арестована и находится под стражей.

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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Екатеринбург#Свердловская область#Ребенок#18+#Полиция#Смерть#Уголовное дело#Опекун#Убийство#Деньги#Сбор средств#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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