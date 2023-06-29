Свердловский омбудсмен прокомментировал смерть 6-летнего Далера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По словам Морокова, органы, в чьи полномочия входит наблюдать за жизнью и здоровьем детей, допускали халатность и равнодушие, сообщается на официальном сайте регионального уполномоченного по правам ребенка.
Омбудсмен при этом отметил, что ранее поступали сигналы о неблагополучной обстановке в данной семье, однако сотрудники организаций бездействовали. По мнению уполномоченного по правам ребенка, безучастность стала одной из причин гибели ребенка.
Напомним, недавно о произошедшем высказалась омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее мнению, систему необходимо корректировать, так как подобный случай со смертью Далера не единичный.