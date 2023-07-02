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Приемный отец 6-летнего Далера из Екатеринбурга впервые дал комментарий случившемуся

2 июля 2023, 08:12
Фото: 1MI
Муж Вероники Наумовой, которая обвиняется в убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга, прокомментировал гибель мальчика.

Мужчина вернулся в Екатеринбург с СВО, куда он уехал еще в 2022 году. По его словам, он в шоке от того, что случилось и ему необходимо прийти в себя, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, екатеринбуржец рассказал, что он является свидетелем по уголовному делу, которое сейчас ведет следствие.

Напомним, мальчик скончался 3 декабря 2022 года. Об этом стало известно после проведенной экспертизы. Спустя несколько месяцев после его гибели, 26 июня 2023 года, опекун Далера сообщила о том, что ребенок пропал. Вскоре его нашли мертвым, а женщину арестовали.

Сейчас Наумова отрицает свою вину, заявляя, что мальчик утонул, когда его купала сестра. В отношении обвиняемой возбуждено три уголовных дела.

Стала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга
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