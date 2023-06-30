Опекуна умершего 6-летнего Далера из Екатеринбурга арестовали на 2 месяца

По данным следствия, в 2022 году женщина систематический избивала 6-летнего Далера. Также она получала ежемесячные выплаты за мальчика. Несмотря на то, что он уже скончался, женщина долгое время не сообщала об этом в органы опеки и из корысти получала выплаты.