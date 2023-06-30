Опекуна умершего 6-летнего Далера из Екатеринбурга арестовали на 2 месяца

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Ей предъявлено обвинение по трем статьям — «Убийство малолетнего», «Истязания», а также «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2022 году женщина систематический избивала 6-летнего Далера. Также она получала ежемесячные выплаты за мальчика. Несмотря на то, что он уже скончался, женщина долгое время не сообщала об этом в органы опеки и из корысти получала выплаты.
Следователь ходатайствовал в суд о назначении опекуну меры пресечения в виде ареста, сообщили в СК по Свердловской области.
По данным Ural Mash, Вероника Наумова заявила в суде, что смерть Далера была несчастным случаем. После этих слов она заплакала. Она утверждает, что является хорошей матерью.
Также продолжается расследование уголовного дела о халатности опеки. В ходе расследования будет оценено, какие действия были совершены опекой или было ли бездействие. Делом будут заниматься сотрудники аппарата регионального СК.
Напомним, 26 июня 2023 года Наумова заявила о том, что у нее пропал шестилетний Далер, который находится под ее опекой. Спустя несколько дней мальчика нашли мертвым, спрятанным в сумке.
Наумову вскоре задержали по подозрению в убийстве, и она созналась в преступлении. По словам очевидцев, живших в этой семье, опекун часто била и наказывала мальчика.