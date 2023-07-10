Велосипедист врезался в леску в центре Екатеринбурга и повредил пальцы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Инцидент произошел 9 июля. Леска была натянута перед домом на улице Восточной, 84б. В результате пострадавший велосипедист Игорь изрезал о нее руки, пишет Е1.
Местная жительница отметила, что если бы на месте мужчины оказался ребенок, то ему вовсе могло «отрезать голову».
Кто натянул эту леску? ТСЖ? Или какой-то житель так обозначил место для своего авто? В этом необходимо разобраться! — восклицает екатеринбурженка.
Последствия наезда она сняла на видео. На кадрах видно, что мужчине перебинтовывают пальцы.