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Велосипедист врезался в леску в центре Екатеринбурга и повредил пальцы

10 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга пострадал велосипедист. Он наехал на тонкую леску.

Инцидент произошел 9 июля. Леска была натянута перед домом на улице Восточной, 84б. В результате пострадавший велосипедист Игорь изрезал о нее руки, пишет Е1.

Местная жительница отметила, что если бы на месте мужчины оказался ребенок, то ему вовсе могло «отрезать голову».

Кто натянул эту леску? ТСЖ? Или какой-то житель так обозначил место для своего авто? В этом необходимо разобраться! — восклицает екатеринбурженка.

Последствия наезда она сняла на видео. На кадрах видно, что мужчине перебинтовывают пальцы.

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#Елена Озерова#Велосипед#Екатеринбург#Препятствие#Леска#Пальцы#Бинт#Происшествия
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