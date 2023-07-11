Неравнодушные жители Тагила нашли родственников попавшей в больницу пенсионерки

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Пострадавшая — Ростегаева Любовь Леонидовна. Она оказалась на лечении в Демидовской больнице на улице Горошникова. Там она находилась уже четыре дня и не могла назвать данные своих родных. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент. Нижний Тагил».
Перелом очень серьезный, требует длительного восстановления, требуется постоянный уход. Пожалуйста, срочно просим откликнуться родственников, — писала тагильчанка.
В комментариях пользовательница соцсетей Юлия рассказала, что видела эту женщину 7 июля около строительного техникума. Она шла с палочкой и жаловалась, что у нее не работает телефон.
Другая тагильчанка, Анна, узнала женщину — это ее соседка. Также она позвонила дочери пострадавшей и обо всем ей рассказала.
Спасибо всем за поиски ее знакомых и родственников. Дочери сообщила, знакомым тоже сообщила о ней. Связались с больницей, узнали палату и время посещения. Дочь наверняка сегодня к ней приедет и привезет зарядное устройство к телефону и телефон, чтоб была на связи. И кстати она совсем не бабушка. Она инвалид, ну и жизнь помотала, поэтому так выглядит, — написала Анна.