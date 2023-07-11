Неравнодушные жители Тагила нашли родственников попавшей в больницу пенсионерки

Пострадавшая — Ростегаева Любовь Леонидовна. Она оказалась на лечении в Демидовской больнице на улице Горошникова. Там она находилась уже четыре дня и не могла назвать данные своих родных. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент. Нижний Тагил».