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Неравнодушные жители Тагила нашли родственников попавшей в больницу пенсионерки

11 июля 2023, 09:05
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле пожилая женщина оказалась в больнице с переломом, а неравнодушные тагильчане стали искать ее родственников — сама пенсионерка не могла назвать их имена и контакты.

Пострадавшая — Ростегаева Любовь Леонидовна. Она оказалась на лечении в Демидовской больнице на улице Горошникова. Там она находилась уже четыре дня и не могла назвать данные своих родных. Об этом сообщила подписчица сообщества «Инцидент. Нижний Тагил».

Перелом очень серьезный, требует длительного восстановления, требуется постоянный уход. Пожалуйста, срочно просим откликнуться родственников, — писала тагильчанка.

В комментариях пользовательница соцсетей Юлия рассказала, что видела эту женщину 7 июля около строительного техникума. Она шла с палочкой и жаловалась, что у нее не работает телефон.

Другая тагильчанка, Анна, узнала женщину — это ее соседка. Также она позвонила дочери пострадавшей и обо всем ей рассказала.

Спасибо всем за поиски ее знакомых и родственников. Дочери сообщила, знакомым тоже сообщила о ней. Связались с больницей, узнали палату и время посещения. Дочь наверняка сегодня к ней приедет и привезет зарядное устройство к телефону и телефон, чтоб была на связи. И кстати она совсем не бабушка. Она инвалид, ну и жизнь помотала, поэтому так выглядит, — написала Анна.
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