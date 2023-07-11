Труп пропавшей 11-летней девочки найден в Челябинской области

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
ЧП произошло в городе Сим, пишет «Курс дела». Тело ребенка лежало около трассы, ведущей в сторону одной из ферм. Предварительно известно, что это не несчастный случай, так как на теле девочки имеются следы ножевых ранений.
Известно, что ранее в реке Сим нашли рюкзак девочки — он прибился к берегу. Семья погибшей считает, что убить малышку мог отец ее подруги. Именно с ним она пошла на прогулку в день, когда пропала.
Мужчина уже задержан. В содеянном он признался. Жена задержанного рассказала, что вдень пропажи ребенка пришла с работы примерно в 23:00.
А вечером того же дня, как рассказала женщина, ее дочь гуляла вместе с другой девочкой в парке. Около 9 часов вечера за ними поехал ее муж Дмитрий. Он довез дочь до дома и сказал, что довезет и подругу.
Вернулся он домой к 23:00, сказав, что ребенок не захотела с ним ехать, потому он ее высадил. А позднее он сознался жене, что убил ребенка.