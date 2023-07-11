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Труп пропавшей 11-летней девочки найден в Челябинской области

11 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Челябинской области нашли труп 11-летней девочки, которая пропала на выходных. Ее искали волонтеры и правоохранители.

ЧП произошло в городе Сим, пишет «Курс дела». Тело ребенка лежало около трассы, ведущей в сторону одной из ферм. Предварительно известно, что это не несчастный случай, так как на теле девочки имеются следы ножевых ранений.

Известно, что ранее в реке Сим нашли рюкзак девочки — он прибился к берегу. Семья погибшей считает, что убить малышку мог отец ее подруги. Именно с ним она пошла на прогулку в день, когда пропала.

Мужчина уже задержан. В содеянном он признался. Жена задержанного рассказала, что вдень пропажи ребенка пришла с работы примерно в 23:00.

А вечером того же дня, как рассказала женщина, ее дочь гуляла вместе с другой девочкой в парке. Около 9 часов вечера за ними поехал ее муж Дмитрий. Он довез дочь до дома и сказал, что довезет и подругу.

Вернулся он домой к 23:00, сказав, что ребенок не захотела с ним ехать, потому он ее высадил. А позднее он сознался жене, что убил ребенка.

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#Елена Озерова#Ребенок#Тело ребенка#Отец#Убийство#Ножевое ранение#Криминал
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