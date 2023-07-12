Две бочки, блок ПВХ и коптильня: житель Тагила ограбил садовый дом соседей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
37-летняя хозяйка участка рассказала, что дом используется в качестве дачного. С начала лета ее там не было, а когда она приехала, то обнаружила, что некоторые ее вещи разложены по пакетам или отсутствуют. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Так, у женщины пропали балконный блок ПВХ, две пластиковые бочки и коптильня. Все это она оценила в общую сумму восемь тысяч рублей. Прибывшие полицейские начали опрашивать соседей по дачному участку.
В какой-то момент стражи порядка обратили внимание на 36-летнего мужчину, живущего поблизости. В результате все похищенные вещи обнаружили в его садовом доме.
Злоумышленник признался, что решился на преступление, так как заметил, что в доме давно не появлялось хозяев. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.