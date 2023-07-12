Две бочки, блок ПВХ и коптильня: житель Тагила ограбил садовый дом соседей

37-летняя хозяйка участка рассказала, что дом используется в качестве дачного. С начала лета ее там не было, а когда она приехала, то обнаружила, что некоторые ее вещи разложены по пакетам или отсутствуют. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».