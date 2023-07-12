Новый завод в Екатеринбурге будет производить от 500 лифтов в год

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Мощность производства будет составлять от 500 единиц в год. Первые новые лифты внесут в проекты кварталов района «Академический-2», который начнут строить в 2023 году. К 2040 году в этом районе планируется возвести почти восемь миллионов квадратных метров жилья, пишет ТАСС.
Скорость движения инновационных лифтов будет достигать 2,5 метра в секунду. Известно, что завод будет построен при участии «Могилевского завода лифтового машиностроения». Соглашение о сотрудничестве между белорусским предприятием и екатеринбургским застройщиком «Кортрос» было подписано во время выставки ИННОПРОМ.
Напомним, в начале 2023 года в Нижнем Тагиле глава города сообщил о том, что в течение года в 17 домах установят новые лифты вместо старых. На данные работы будет потрачено не менее 190 миллионов рублей.