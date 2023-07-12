Новый завод в Екатеринбурге будет производить от 500 лифтов в год

Мощность производства будет составлять от 500 единиц в год. Первые новые лифты внесут в проекты кварталов района «Академический-2», который начнут строить в 2023 году. К 2040 году в этом районе планируется возвести почти восемь миллионов квадратных метров жилья, пишет ТАСС.