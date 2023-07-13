tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Изображение материала

Двухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

13 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из окна выпал двухлетний ребенок. Это произошло 11 июля в доме № 50а на улице Металлургов.

Известно, что ребенок залез на подоконник, открыл окно, после чего облокотился на москитную сетку, которая его не выдержала, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В этот момент с малышом дома была его 19-летняя сестра. Именно в это время она ненадолго отвлекалась.

Инспекторы ПДН отметили, что семья малыша числится благополучной. Сейчас ребенок в больнице, он под присмотром специалистов. Как сообщает источник АН «Между строк», на машине реанимации его перевезли в Екатеринбург.

В полиции родителям малышей напомнили о том, что москитная сетка не является защитой от падения — она не выдерживает веса детей. Также полицейские призывают не подпускать детей к окнам, не позволять им залезать на подоконники.

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и впал в кому
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяные родители спали: годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в ЕкатеринбургеСтали известны детали гибели выпавшей из окна девушки в КольцовоЧто известно о выпавшей из окна школьнице в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Дети#Нижний Тагил#Ребенок#Москитная сетка#Реанимация#Падение#Сестра#Происшествия
Подпишитесь
Бесхозные участки в садах Нижнего Тагила: что делать правлению и соседям?
Вчера, 03:51
В Шайдурихе сгорели 13 жилых домов и около 30 дач
Сегодня, 04:02
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
Вчера, 06:08
«Мы впечатлены увиденным». Делегация из Зимбабве побывала в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:48
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Вчера, 10:53
В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Сегодня, 04:17