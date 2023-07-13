Двухлетний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Известно, что ребенок залез на подоконник, открыл окно, после чего облокотился на москитную сетку, которая его не выдержала, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В этот момент с малышом дома была его 19-летняя сестра. Именно в это время она ненадолго отвлекалась.
Инспекторы ПДН отметили, что семья малыша числится благополучной. Сейчас ребенок в больнице, он под присмотром специалистов. Как сообщает источник АН «Между строк», на машине реанимации его перевезли в Екатеринбург.
В полиции родителям малышей напомнили о том, что москитная сетка не является защитой от падения — она не выдерживает веса детей. Также полицейские призывают не подпускать детей к окнам, не позволять им залезать на подоконники.