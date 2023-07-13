Росгвардия нагрянула к зданию завода в Екатеринбурге

Он начал ей угрожать, хватать, пытаться вытащить на улицу. В этом же кабинете сидел парень, который вступился за коллегу и получил ножевое ранение в руку. Как только мужчина увидел кровь, убежал, а парня увезли на скорой зашивать рану, — рассказал свидетель произошедшего.