Росгвардия нагрянула к зданию завода в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В результате выяснилось, что это экс-супруг одной из сотрудниц. Он решил явиться в таком виде, так как женщина не разрешила ему встретиться с их ребенком, пишет Е1.
Он начал ей угрожать, хватать, пытаться вытащить на улицу. В этом же кабинете сидел парень, который вступился за коллегу и получил ножевое ранение в руку. Как только мужчина увидел кровь, убежал, а парня увезли на скорой зашивать рану, — рассказал свидетель произошедшего.
Пострадавший обратился в полицию. Теперь стражи порядка проводят проверку и выясняют подробности случившегося.