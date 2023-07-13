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Росгвардия нагрянула к зданию завода в Екатеринбурге

13 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
На территорию мебельного завода «Лазурит» в Екатеринбурге нагрянула Росгвардия. Это произошло 11 июля. Это произошло из-за проникновения в здание мужчины с ножом. Он угрожал сотрудникам офиса.

В результате выяснилось, что это экс-супруг одной из сотрудниц. Он решил явиться в таком виде, так как женщина не разрешила ему встретиться с их ребенком, пишет Е1.

Он начал ей угрожать, хватать, пытаться вытащить на улицу. В этом же кабинете сидел парень, который вступился за коллегу и получил ножевое ранение в руку. Как только мужчина увидел кровь, убежал, а парня увезли на скорой зашивать рану, — рассказал свидетель произошедшего.

Пострадавший обратился в полицию. Теперь стражи порядка проводят проверку и выясняют подробности случившегося.

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#Елена Озерова#Завод#Нож#Коллега#Экс-супруг#Росгвардия#Криминал#Екатеринбург#Свердловская область
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