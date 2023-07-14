Разработанный школьниками экологический мерч выпустят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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В конце мая — начале июля в Нижнем Тагиле прошел конкурс «АпсСтайл». Название произошло от слияния двух слов: стиль и апсайклинг. Апсайклинг — это творческое превращение старых и ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду и многое другое.
Каждый год популярность апсайклинга растет. Швеи и рукодельницы перешивают и переделывают старые или ненужные вещи, чтобы получить из них новые — модные и актуальные. Многие отечественные и мировые бренды создают новые коллекции с использованием старых вещей. Компании реализовывают различные подходы переработки в свои производства. Некоторые из производителей делают апсайклинг главной мыслью своих коллекций.
Например, бренд «Hurricane Sole». С обувью в России экспериментируют реже, чем с одеждой. Умельцы из Санкт-Петербурга начинали с реставрации кроссовок. А теперь старые кеды ставят на подошву от классических лоферов и запускают свою моду.
Еще один вариант успешного российского апсайклинга — «Шито-крыто». У некоторых дизайнеров в ход идет не старая одежда, а посуда. Анна Филиппова увлекалась мозаикой из кусочков битого фарфора. Однажды ей пришло в голову отшлифовать один осколок и сделать из него брошь. Идея прижилась — так и появилась ее мастерская «Шито-крыто». Теперь Анна делает броши, кольца и серьги и прочие модные акссесуары.
Создатели проекта «АпсСтайл» предложили юным уральцам выразить свое отношение к экологической повестке и стать авторами уникальных вещей. Для участия необходимо было самостоятельно изготовить предметы одежды, аксессуары или украшения из вещей, бывших в употреблении.
На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 30 работ как от коллективов, так и от индивидуальных участников. Отмечается, что лучшие задумки впоследствии станут подарочной продукцией экологического проекта регионального оператора.
Одними из призеров конкурса стали семиклассники МБОУ СОШ №45. Ребята с первого класса занимаются созданием коллекций одежды из вторичных материалов.
В процесс создания коллекций одежды вовлечены не только школьники, но и их родители, рассказала руководитель творческой дизайнерской студии учитель ИЗО и технологии Анна Шморгунова.
Взрослые помогают детям воплощать их дизайнерские идеи. Для участия в конкурсе «АпсСтайл» команда впервые создала целый набор аксессуаров, а не только коллекцию одежды. В итоге коллекция одежды и сумок «Ожившие полотна» от учащихся школы №45 заняла первое место.
Интересно, что изображения картин художников-классиков ребята рисовали сами. Эти рисунки стали основой их коллекции одежды, изготовленной несколько лет назад. Из нее юные модельеры успели вырасти, но принты с маек и платьев ребята вырезали и использовали для создании новой коллекции.
В основе всех изделий — отслужившие полимерные материалы: обрезки натяжных потолков и старых надувных матрасов. Идеи рождались сами собой, когда команда единомышленников думала, как применить уже отжившие срок домашние запасы ненужных вещей. Важно было найти новое решение.
В коллекции представлены: дождевик, несколько сумок, платье и рюкзак.
Мы рады, что в Нижнем Тагиле проявилась еще одна творческая площадка, где наши экологические идеи находят поддержку. Экодом и его конкурс помогают молодым людям и детям себя реализовать, — сказала Анна Шморгунова.
Второе призовое место получили авторы коллекции аксессуаров «TBO.NET» — Лев Ошуев, Алена и Юлия Тарасовы. Ребята самостоятельно разработали функциональные дизайнерские модели сумок из старых рекламных баннеров.
Это очень интересные работы, выполненные в японском урбанистическом стиле. Раскладная сумка-черепашка, которая собирается в рулончик на резинке — очень необычная вещь, несложная в реализации и в то же время очень практичная в использовании. В этих работах меня восхищает подход, видно, что ребята мыслят, как вполне состоявшиеся дизайнеры, — рассказала руководитель проекта Экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Победители получили денежные призы — сертификаты на 30, 13 и 7 тысяч рублей. Но не это для них самое главное. Так считает Александра Энтальцева. Она вместе со своей ученицей Елизаветой Боташевой представила на конкурс «куртку-бомбер». Куртка полностью изготовлена из остатков старой ПВХ-пленки, включая декоративные цветы. Александра Энтальцева работает в школе №58 учителем ИЗО и черчения, а Елизавета окончила девятый класс этой школы.
Елизавета очень активный подросток, она с детства участвует в разных конкурсах, но дизайнерский квест проходила впервые. Третье место в конкурсе «АпсСтайл» — это признание креативности ее идеи.
Бомбер — самая модная куртка весны 2023 года. Поэтому выбор пал именно на этот вариант одежды. Елизавете и ее руководителю было интересно, как может выглядеть куртка, если ее сделать из необычных материалов. Творческие поиски новых креативных решений популярных аксессуаров и одежды Елизавета планирует продолжить.
Для детей очень важно, что их креативные идеи находят поддержку и оценку. Сам конкурс — это уже важный этап в становлении ребенка, а победа придает чувство окрыления, успешности их деятельности, — говорит Александра Энтальцева.
Коллекции победителей можно будет увидеть на открытии Экодома в Нижнем Тагиле. Кроме этого, планируется, что лучшие идеи будут использоваться в подарочном мерче проекта.
Каждая работа не останется без внимания. Мы понимаем, сколько души и усилий вложено в представленные проекты. Всем участникам мы вручили сувениры в качестве благодарности и пригласили принимать участие в будущих творческих конкурсах регионального оператора. С победителями намерены воплощать их дизайнерские экопроекты в жизнь, — добавила Наталья Светлакова.