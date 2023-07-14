Разработанный школьниками экологический мерч выпустят в Нижнем Тагиле

Еще один вариант успешного российского апсайклинга — «Шито-крыто». У некоторых дизайнеров в ход идет не старая одежда, а посуда. Анна Филиппова увлекалась мозаикой из кусочков битого фарфора. Однажды ей пришло в голову отшлифовать один осколок и сделать из него брошь. Идея прижилась — так и появилась ее мастерская «Шито-крыто». Теперь Анна делает броши, кольца и серьги и прочие модные акссесуары.