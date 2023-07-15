План действий по ликвидации и предупреждению ЧС разработают в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле на жилых домах появились указатели на бомбоубежища, которые показывают где можно укрыться в случае чрезвычайных ситуаций. Всего в городе насчитывается 341 укрытие. Также в Екатеринбурге обновляют данные и актуализируют списки бомбоубежищ, так как многие сооружения уже изношены и негодны для использования.