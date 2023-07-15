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План действий по ликвидации и предупреждению ЧС разработают в Нижнем Тагиле

15 июля 2023, 12:11
Фото: 1MI
Паспорт безопасности города, а также план действий по предупреждению и ликвидации ЧС разработают в Нижнем Тагиле. На работы выделено 260 тысяч рублей.

Паспорт безопасности должен включать в себя характеристики территории, опасных объектов, показатели рисков природных, техногенных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Также в документации необходимо указать организационно-технические мероприятия по защите населения.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Тагила должен содержать список зон возможных ЧС, места расположения сил, средств и резервов для их ликвидации, схемы связи и взаимодействия, а также организации оповещения населения.

Документация должна быть разработана до 15 ноября 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 июля.

Напомним, в Нижнем Тагиле на жилых домах появились указатели на бомбоубежища, которые показывают где можно укрыться в случае чрезвычайных ситуаций. Всего в городе насчитывается 341 укрытие. Также в Екатеринбурге обновляют данные и актуализируют списки бомбоубежищ, так как многие сооружения уже изношены и негодны для использования.

Указатели на бомбоубежища появились в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Безопасность#Чрезвычайная стуация#Закупка#Общество#Эксклюзив
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