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Житель Нижнего Тагила погиб при пожаре в квартире на Вагонке

15 июля 2023, 13:33
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Труп мужчины, пытавшегося спастись от пожара, был обнаружен в подъезде дома на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сообщение о пожаре на улице Чайковского, 10 поступило диспетчеру вечером 14 июля. Горела квартира на первом этаже. Огнеборцы обнаружили тело хозяина квартиры в подъезде. Он попытался самостоятельно эвакуироваться, но скончался из-за отравления продуктами горения.

Также в жилище нашли женщину, надышавшуюся угарным газом. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Соседи рассказали, что семья нигде не работала и часто употребляла алкоголь. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Десять человек эвакуировались из дома сами до прибытия пожарных. Еще восемь жильцов спасли огнеборцы с помощью специальных устройств. На месте возгорания работало 23 человека и пять единиц спецтехники, сообщает отдел надзорной деятельности.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Пожар#Погибший#Квартира#Пострадавшие#Происшествия
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