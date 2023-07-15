Житель Нижнего Тагила погиб при пожаре в квартире на Вагонке

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сообщение о пожаре на улице Чайковского, 10 поступило диспетчеру вечером 14 июля. Горела квартира на первом этаже. Огнеборцы обнаружили тело хозяина квартиры в подъезде. Он попытался самостоятельно эвакуироваться, но скончался из-за отравления продуктами горения.
Также в жилище нашли женщину, надышавшуюся угарным газом. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Соседи рассказали, что семья нигде не работала и часто употребляла алкоголь. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Десять человек эвакуировались из дома сами до прибытия пожарных. Еще восемь жильцов спасли огнеборцы с помощью специальных устройств. На месте возгорания работало 23 человека и пять единиц спецтехники, сообщает отдел надзорной деятельности.