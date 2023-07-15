Житель Нижнего Тагила погиб при пожаре в квартире на Вагонке

Также в жилище нашли женщину, надышавшуюся угарным газом. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Соседи рассказали, что семья нигде не работала и часто употребляла алкоголь. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.