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34-летний житель Екатеринбурга разыскивается более недели

16 июля 2023, 08:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге больше недели ищут 34-летнего местного жителя. Эдуард Музафаров пропал еще 7 июля.

Поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полицейские. Среди примет пропавшего — рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Фото: "Лиза Алерт"

Может быть одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки и кепку, рассказали поисковики. Последний раз Эдуарда видели 7 июля. Всех тех, кто что-то знает что-то о его местоположении, просят сообщить по телефону: 8 (965) 513-27-99.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 2000-х годов ищут 10 пропавших детей. На момент пропажи им было от 1,5 до 16 лет. Все они исчезли при разных загадочных обстоятельствах.

10 пропавших детей годами ищут в Свердловской области и не могут найти
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пропал#Мужчина#Поиски#Волонтеры#Происшествия
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