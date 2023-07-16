34-летний житель Екатеринбурга разыскивается более недели

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и полицейские. Среди примет пропавшего — рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Может быть одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки и кепку, рассказали поисковики. Последний раз Эдуарда видели 7 июля. Всех тех, кто что-то знает что-то о его местоположении, просят сообщить по телефону: 8 (965) 513-27-99.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 2000-х годов ищут 10 пропавших детей. На момент пропажи им было от 1,5 до 16 лет. Все они исчезли при разных загадочных обстоятельствах.