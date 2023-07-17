Лысый мужчина со шрамом на лице неделю разыскивается в поселке под Алапаевском

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Рост мужчины — 165 сантиметров, голубые глаза. Телосложение пропавшего худощавое. В день исчезновения свердловчанин был одет в черно-белые клетчатые шорты и в черные сланцы, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“».
Особые приметы мужчины — шрам на лице и тату SL на ногах. Также у него отсутствуют волосы на голове. Поисками исчезнувшего занимаются сотрудники полиции и поискового отряда «Прорыв».
Напомним, 7 июля 2023 года в Екатеринбурге пропал 34-летний горожанин. Его ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.