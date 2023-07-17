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Лысый мужчина со шрамом на лице неделю разыскивается в поселке под Алапаевском

17 июля 2023, 15:10
Фото: 1MI
38-летний житель поселка Самоцвет под Алапаевском бесследно исчез 11 июля 2023 года.

Рост мужчины — 165 сантиметров, голубые глаза. Телосложение пропавшего худощавое. В день исчезновения свердловчанин был одет в черно-белые клетчатые шорты и в черные сланцы, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“».

Фото: Группа ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“»

Особые приметы мужчины — шрам на лице и тату SL на ногах. Также у него отсутствуют волосы на голове. Поисками исчезнувшего занимаются сотрудники полиции и поискового отряда «Прорыв».

Напомним, 7 июля 2023 года в Екатеринбурге пропал 34-летний горожанин. Его ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

34-летний житель Екатеринбурга разыскивается более недели
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