Полигон с танками и театр появились в детсаду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Например, Дворцовый парк, храм Дмитрия Донского, площадь Славы, Дворец ледового спорта и другие достопримечательности. По мнению воспитателей, это помогает детям знакомиться с родным районом и развиваться, сообщили в МАДОУ «Детство».
В «Музее бронетанковой техники» создан испытательный полигон. Для него дети делают объемные модели из бумаги. «Стадион» помогает детям познакомиться с разными видами спорта. Около «Молодежного театра» находится летняя сцена. На ней воспитанники выступают с представлениями по сказкам Бажова.
Также имеется в детском саду павильон «Храм Дмитрия Донского». Там проводятся беседы о милосердии. Каждый из павильонов имеет краткую и наглядную информацию. Кроме того, тут же располагаются раскраски, конструкторы и образцы для создания бумажных поделок.