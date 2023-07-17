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Полигон с танками и театр появились в детсаду в Нижнем Тагиле

17 июля 2023, 11:44
Фото: МАДОУ "Детство"

Мини-копию Дзержинского района создали в детском саду Нижнего Тагила

Каждый участок в виде объектов Дзержинского района оформили в детском саду №192 МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле. Так, здесь появились полигон с танками, театр, дворец и другие объекты.

Например, Дворцовый парк, храм Дмитрия Донского, площадь Славы, Дворец ледового спорта и другие достопримечательности. По мнению воспитателей, это помогает детям знакомиться с родным районом и развиваться, сообщили в МАДОУ «Детство».

В «Музее бронетанковой техники» создан испытательный полигон. Для него дети делают объемные модели из бумаги. «Стадион» помогает детям познакомиться с разными видами спорта. Около «Молодежного театра» находится летняя сцена. На ней воспитанники выступают с представлениями по сказкам Бажова.

Также имеется в детском саду павильон «Храм Дмитрия Донского». Там проводятся беседы о милосердии. Каждый из павильонов имеет краткую и наглядную информацию. Кроме того, тут же располагаются раскраски, конструкторы и образцы для создания бумажных поделок.

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#Ирина Кирилова#Дети#Детский сад#Поделки#Творчество#Свободное время#Нижний Тагил
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