Полигон с танками и театр появились в детсаду в Нижнем Тагиле

Также имеется в детском саду павильон «Храм Дмитрия Донского». Там проводятся беседы о милосердии. Каждый из павильонов имеет краткую и наглядную информацию. Кроме того, тут же располагаются раскраски, конструкторы и образцы для создания бумажных поделок.