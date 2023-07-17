Раскопки на месте будущей многопрофильной детской больницы пройдут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Заказчиком аукциона является ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области». Стоимость контракта составила 278,8 тысячи рублей.
Площадь исследуемого земельного участка на Гальянке составит более четырех гектаров. Закончить все работы необходимо до 29 сентября 2023 года. Сначала подрядчик займется подготовительными работами, а с 18 августа по 13 сентября начнет проведение полевых археологических работ. Далее сотрудники обработают материалы, подготовят техотчет и заключение.
В список работ входят осмотр территории, шурфовка, зарисовка археологических вскрытий, фотофиксация, составление технической документации.
Исследованиями займется ООО «Центр историко-культурных исследований „Астра“» из Челябинска. Компания стала единственной, которая заявилась на тендер. Директором фирмы, работающей с 2007 года, является Михаил Гущин. Организация занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Она выступала поставщиком в 26 госконтрактах на сумму 27,3 миллиона рублей.