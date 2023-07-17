Раскопки на месте будущей многопрофильной детской больницы пройдут в Нижнем Тагиле

Исследованиями займется ООО «Центр историко-культурных исследований „Астра“» из Челябинска. Компания стала единственной, которая заявилась на тендер. Директором фирмы, работающей с 2007 года, является Михаил Гущин. Организация занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. Она выступала поставщиком в 26 госконтрактах на сумму 27,3 миллиона рублей.