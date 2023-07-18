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ИП из Березовского заплатит водителю 75 тысяч рублей за яму на дороге

18 июля 2023, 09:44
Фото: Midjourney
В Березовском индивидуальный предприниматель заплатит автовладельцу больше 75 тысяч рублей за яму на дороге. Местный житель Сергей в апреле 2022 года на своем Nissan попал в яму правым колесом. Он ее не увидел, так как было плохое освещение и шел дождь.

В результате правые шины машины пострадали. С места автомобиль увозил эвакуатор. Согласно акту ГИБДД, выбоина имела размер 120×64×10 см.

Мужчине восстановление транспорта обошлось в 66,2 тысячи рублей. За оценку Сергей оплатил 6,5 тысячи рублей. Участок дороги, где произошел инцидент, обслуживает ИП.

В результате мужчина подал иск в суд о возмещении ущерба и потребовал взыскать общую сумму. Требования были удовлетворены, так как выбоина на дороге превышала предельно допустимые размеры. При этом знаков, указывающих на неровности дороги и препятствия, не было.

Предприниматель с таким решением не согласилась и пыталась обжаловать его. Однако Свердловский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.

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#Ирина Кирилова#Автомобиль#Инцидент#Дорога#Выбоина#Происшествия#Свердловская область#Беоезовский
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