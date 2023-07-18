ИП из Березовского заплатит водителю 75 тысяч рублей за яму на дороге

В Березовском индивидуальный предприниматель заплатит автовладельцу больше 75 тысяч рублей за яму на дороге. Местный житель Сергей в апреле 2022 года на своем Nissan попал в яму правым колесом. Он ее не увидел, так как было плохое освещение и шел дождь.