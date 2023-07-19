45-летнюю женщину почти месяц ищут в Серове

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Женщина ушла из дома по ул. Колхозной и больше не вернулась. Ориентировку на пропавшую распространяют полицейские.
Приметы Натальи: рост около 165-170 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы, челка, карие глаза. На момент выхода из дома на ней был темный топ и спортивные штаны, а также синие шлепанцы.
Среди особых примет — шрам на переносице. Всех тез, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 02, 102 или (34385) 9-02-20 (работают круглосуточно).