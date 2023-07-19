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45-летнюю женщину почти месяц ищут в Серове

19 июля 2023, 09:48
Фото: 1MI
В Серове ищут местную жительницу Наталью Турикову. Ей 45 лет, и она пропала почти месяц назад — 28 июня.

Женщина ушла из дома по ул. Колхозной и больше не вернулась. Ориентировку на пропавшую распространяют полицейские.

Фото: полиция Серова

Приметы Натальи: рост около 165-170 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы, челка, карие глаза. На момент выхода из дома на ней был темный топ и спортивные штаны, а также синие шлепанцы.

Среди особых примет — шрам на переносице. Всех тез, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 02, 102 или (34385) 9-02-20 (работают круглосуточно).

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#Елена Озерова#Полиция#Серов#Пропавшая#Поиски#Происшествия#Свердловская область
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