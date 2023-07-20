Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В ночь с 16 на 17 июля в результате подрыва разрушилась часть Крымского моста, ведущего на полуостров. На дороге образовались пробки, начались перебои в работе паромной переправы и железнодорожного сообщения, а желающим выехать или въехать в Крым было предложено сделать это через новые присоединенные территории. Некоторые туристы посчитали, что в таких условиях их безопасность будет под угрозой. Например, тагильчанка по имени Людмила решила отказаться от отдыха в Крыму, по крайней мере в этом году.
Два года подряд мы ездили в Ялту на машине и снимали там дом. В этом году снова решили поехать — двое взрослых, двое детей. Но после происшествия на Крымском мосту решили от этой идеи отказаться. Рисковать не будем, ведь может случиться все, что угодно, — рассказала TagilCity.ru Людмила.
Есть и те туристы, в том числе и среди свердловчан, у которых путевки уже закончились, но возможности уехать с полуострова из-за перебоев с транспортом пока нет. Им пообещали, что они смогут оставаться в отелях до тех пор, пока обстановка не стабилизируется.
17 июля Российский союз туриндустрии проводил консультацию с крымскими партнерами. Нам удалось договориться с многими отелями Крыма, чтобы туристы, у которых заканчивается срок пребывания в Крыму продолжали без доплат находиться в отелях до физической возможности покинуть полуостров, — рассказал TagilCity.ru директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Тем не менее, по словам Михаила Мальцева, среди туристов из Свердловской области нет массового отказа от путевок на полуостров. Случаи носят единичный характер. В том числе начали возобновляться бронирования в крымские отели на последующие месяцы.
Хочу сказать, хотя это может показаться странным, динамика бронирования плавно возобновляется. Бронирований в Крым не было лишь в день, когда произошло ЧП. Я думаю, что до конца недели количество бронирований на август, сентябрь и последующие месяцы восстановится до того уровня, на котором оно было ранее, — считает Михаил Мальцев.
Действительно, не все тагильчане собираются отказываться от своих планов на отдых в Крыму. В одном из турагентств Нижнего Тагила рассказали, что пока отказов от путевок не было, даже после происшествия на Крымском мосту.
Сейчас у нас продано четыре путевки в Крым. Одни туристы уже съездили на полуостров в июне. Трем другим отдых еще предстоит. Пока никто из них от путевок не отказывался. Но если все же проблема с путями сообщения в Крым сохраниться, то будем предлагать им альтернативу, — поделилась с TagilCity.ru представительница турагентства «Азбука путешествий» Татьяна.
Несмотря на близость военных действий и отсутствия авиасообщения с полуостровом, Крым продолжает пользоваться популярностью у уральских туристов, пусть и не такой активной, как до 2022 года. Все дело в небольшой загруженности курортных мест Крыма по сравнению с Краснодарским краем, считают эксперты.
Если цена на путевки, что в Краснодарский край, что в Крым, будет примерно одинаковая, хотя на полуостров можно найти более дешевые туры, то по наполняемости отелей, пляжей, общепитов Крым выигрывает. Там нет такого столпотворения, когда, например, люди на пляже загорают стоя. Это привлекает туристов, несмотря на все риски, — поделилась мнением с TagilCity.ru директор общественной организации «Помощьтур» Оксана Минеева.
Повышение спроса — это еще и повышение цен. А значит расходы путешественников в Крым на кафе, транспорт, развлечения и так далее будут меньше.
Посещаемость Крыма в этом году из уральских городов невысокая. Но она тем не менее она присутствует, и мы это связываем с активной маркетинговой позицией, низкими ценами и более комфортными условиями в инфраструктуре, если сравнивать с Краснодарским краем. Там все перегружено — пляжи, общепит. Это является поводом для повышения стоимости. В Крыму этого не наблюдается, — рассказал директор Уральской Ассоциации туризма.
При всей привлекательности Крыма не стоит забывать, что города полуострова периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины, а взрыв на Крымском мосту происходит уже второй раз за девять месяцев. Кстати, пострадавшая при последнем теракте семья, где взрослые погибли, а ребенок получил травмы, ехала в Крым именно на отдых. Оксана Минеева считает, что перед поездкой на полуостров стоит оценить риски и взвесить все «за» и «против»:
Я бы посоветовала туристам хорошо подумать прежде, чем отправляться на отдых в Крым. Да, там красиво. Да, там не дорого. Но и отголоски военных действий там тоже есть.