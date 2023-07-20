Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста

В ночь с 16 на 17 июля в результате подрыва разрушилась часть Крымского моста, ведущего на полуостров. На дороге образовались пробки, начались перебои в работе паромной переправы и железнодорожного сообщения, а желающим выехать или въехать в Крым было предложено сделать это через новые присоединенные территории. Некоторые туристы посчитали, что в таких условиях их безопасность будет под угрозой. Например, тагильчанка по имени Людмила решила отказаться от отдыха в Крыму, по крайней мере в этом году.