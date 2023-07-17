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В Свердловской области нет задержки поездов из-за подрыва моста в Крыму

17 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI
Поезда в Крым из Свердловской области не задерживаются. Однако задержки наблюдаются с территорий других регионов — Москвы, Ростова, Волгограда, Санкт-Петербурга, Мурманска.

Задержки рейсов по этим направлениям оцениваются на период до пяти часов. Также переносы рейсов есть по некоторым направлениям по пути обратно — в Москву и в Мурманск. Задержки оцениваются также от 3 до 5 часов.

Напомним, что добраться из Свердловской области в Симферополь можно тремя способами. На самолете это невозможно в связи с закрытием аэропорта.

Поэтому добраться туда можно на поезде, который идет из Екатеринбурга 2 дня 16 часов 25 минут. Либо на автомобиле, или же долетев до Сочи и сев оттуда на такси. Существует и маршрут поезда с пересадкой в Краснодаре.

Ранним утром 17 июля Крымский мост был подорван. Погибло два человека — муж и жена, пострадала их 14-лентяя дочка. Это жители Белгородской области, которые в момент подрыва ехали на машине по мосту.

Подтверждены смерть двух человек и травмы ребенка на Крымском мосту
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#Елена Озерова#Свердловская область#Поезда#Крым#Симферополь#Транспорт#Екатеринбург#Эксклюзив
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