Обвиненные в избиении соседи из Рефтинского рассказали свою версию произошедшего

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Драка случилась 15 июля. Подрались соседи дома на улице Гагарина. Пострадавшей стала 62-летняя Ирина Литвинова, в прошлом судмедэксперт, и ее сын Артемий. Они сообщали, что избили их соседи с первого этажа, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что Ирина инвалид. Вместо ноги у нее протез, но это не остановило злоумышленников. По словам пострадавшей, соседи били ее и сына порядка получаса. Они же утверждают, что при избиении был использован кастет.
Дочь Анны Алексеевой, нападавшей стороны, Ольга, рассказала, что в драке с Литвиновой и ее сыном Артемием участвовала только Анна и Юрий. Драка произошла якобы после громких оскорблений со стороны Литвиновой.
По ее словам, именно женщина-инвалид первой попыталась ударить ее маму. При этом Артемий якобы вооружился палкой и бил ей Юрия, который пытался разнять женщин.
Врачи также зафиксировали у Анны и Юрия гематомы на шее, груди, многочисленные ушибы. А далее, по словам Ольги, 19 июля во дворе дома на Юрия напали по инициативе Артемия.
Во всем произошедшем сейчас разбираются полицейские.