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В Екатеринбурге Porsche протаранил автомобили в погоне от полиции

22 июля 2023, 06:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель авто Porsche Cayenne убегал от полиции. Пока он это делал, успел протаранить несколько машин.

Произошло это ранним утром в Пионерском микрорайоне, сообщает BAZA.

Также жители близлежащих домов слышали выстрелы — полиция гналась за автомобилистом, который не собирался останавливаться. В попытке скрыться от страж порядка он заехал во двор на улице Блюхера, где и протаранил припаркованные автомобили.

Уже на парковке возле дома полицейские открыли огонь по колесам. Однако злоумышленник все равно пытался уехать. Тем не менее, его все же задержали.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Парковка#Автомобили#Злоумышленник#Погоня#Происшествия
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