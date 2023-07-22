В Екатеринбурге Porsche протаранил автомобили в погоне от полиции

Произошло это ранним утром в Пионерском микрорайоне, сообщает BAZA.



Также жители близлежащих домов слышали выстрелы — полиция гналась за автомобилистом, который не собирался останавливаться. В попытке скрыться от страж порядка он заехал во двор на улице Блюхера, где и протаранил припаркованные автомобили.



Уже на парковке возле дома полицейские открыли огонь по колесам. Однако злоумышленник все равно пытался уехать. Тем не менее, его все же задержали.