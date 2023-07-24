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Дикий барсук упал в приямок дома в Верхней Пышме и озадачил волонтеров

24 июля 2023, 03:53
Фото: скриншот видеозаписи "ЗооСпас в Екатеринбурге"

Дикий барсук упал в приямок дома в Верхней Пышме

Экзотическое животное обнаружили около стены жилого дома в Верхней Пышме: барсук упал в глубокий приямок и не смог самостоятельно выбраться. Его спасли и доставили в лес.

Для зооволонтеров ситуация оказалась простой: они за несколько минут достали активное животное и поместили в клетку.

Тут мы смогли убедиться, какая силушка имеется у совсем некрупного на вид зверя: когда он хватал зубами и принимался корежить прутья клетки, мы не на шутку опасались, не произойдет ли сейчас утечка барсука наружу, — сообщает администрация группы «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Спасатели выяснили, что барсука среди жителей дома никто не терял. В случившейся ситуации зооволонтеры столкнулись не столько с вопросом о том, как достать млекопитающее из западни — они не знали, что делать с ним дальше.

Если кошку, смотря по ситуации, можно попытаться устроить на передержку или просто отпустить, то с экзотикой вроде барсука оба эти варианта смотрятся как-то не очень, — передает Евгений Зенков, организатор сообщества неравнодушных к животным людей.

После успешного отлова специалисты вышли на связь со знакомым егерем, который подтвердил догадки: барсуки действительно водятся в лесах Верхней Пышмы. Спасенного зверя отпустили в безопасном месте — там, где водится его популяция.

Фото: "ЗооСпас в Екатеринбурге"
Волонтеры собирают средства на центр для диких животных в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Верхняя Пышма#Животные#Природа#Барсук#Волонтеры#Спасение
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