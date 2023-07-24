Дикий барсук упал в приямок дома в Верхней Пышме и озадачил волонтеров

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
Для зооволонтеров ситуация оказалась простой: они за несколько минут достали активное животное и поместили в клетку.
Тут мы смогли убедиться, какая силушка имеется у совсем некрупного на вид зверя: когда он хватал зубами и принимался корежить прутья клетки, мы не на шутку опасались, не произойдет ли сейчас утечка барсука наружу, — сообщает администрация группы «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Спасатели выяснили, что барсука среди жителей дома никто не терял. В случившейся ситуации зооволонтеры столкнулись не столько с вопросом о том, как достать млекопитающее из западни — они не знали, что делать с ним дальше.
Если кошку, смотря по ситуации, можно попытаться устроить на передержку или просто отпустить, то с экзотикой вроде барсука оба эти варианта смотрятся как-то не очень, — передает Евгений Зенков, организатор сообщества неравнодушных к животным людей.
После успешного отлова специалисты вышли на связь со знакомым егерем, который подтвердил догадки: барсуки действительно водятся в лесах Верхней Пышмы. Спасенного зверя отпустили в безопасном месте — там, где водится его популяция.