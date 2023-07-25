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По тройной цене куплен бывший ЗАГС в Нижнем Тагиле

25 июля 2023, 10:22
Фото: 2ГИС
В Нижнем Тагиле появился новый владелец у помещения, которое раньше являлось ЗАГСом. На торгах сражалось сразу девять бизнесменов.

В результате победил Гасан Мирзоев, он и стал владельцем помещения. Предприниматель предложил наиболее высокую цену (в три раза превышающую начальную). Помещение он купил за 4 млн 20 тысяч рублей.

Здание находится по адресу: улица Гвардейская, 28. Его общая площадь составляет 195 кв. метров. ЗАГС расформировался после 2021 года.

Сам бизнесмен уверен, что купил удачный актив, который практически не требует вложений денег. К тому же, повышая ставку, он просто увлекся, пишут ИА «Все новости».

О том, как бизнесмен будет использовать купленное помещение, он еще думает.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ЗАГС#Покупка#Торги#Бизнесмен#Помещение#Общество
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