По тройной цене куплен бывший ЗАГС в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В результате победил Гасан Мирзоев, он и стал владельцем помещения. Предприниматель предложил наиболее высокую цену (в три раза превышающую начальную). Помещение он купил за 4 млн 20 тысяч рублей.
Здание находится по адресу: улица Гвардейская, 28. Его общая площадь составляет 195 кв. метров. ЗАГС расформировался после 2021 года.
Сам бизнесмен уверен, что купил удачный актив, который практически не требует вложений денег. К тому же, повышая ставку, он просто увлекся, пишут ИА «Все новости».
О том, как бизнесмен будет использовать купленное помещение, он еще думает.