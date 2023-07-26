Отмечается, что воды не будет с 4 по 6 августа. В это время на Гальянке закроются детсады объединения «Радость». Дежурные группы будут открыты в детсадах №121 и №145.



В Дзержинском районе временно не будут работать детсады объединения «Детство». Дежурные группы откроются в детсадах №: 32, 143 и 179.



Помимо этого, будут закрыты детские сады объединения «Гармония» № 1, 85, 182, 101. Дежурные группы будут организованы в детсаду № 33.



Отмечается, что оплату за день непосещения дошкольного учреждения родителям малышей пересчитают.