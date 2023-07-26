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Детские сады будут закрываться во время отключения воды

26 июля 2023, 13:17
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле опубликован график работы детских садов на период отключения воды.

Отмечается, что воды не будет с 4 по 6 августа. В это время на Гальянке закроются детсады объединения «Радость». Дежурные группы будут открыты в детсадах №121 и №145.

В Дзержинском районе временно не будут работать детсады объединения «Детство». Дежурные группы откроются в детсадах №: 32, 143 и 179.

Помимо этого, будут закрыты детские сады объединения «Гармония» № 1, 85, 182, 101. Дежурные группы будут организованы в детсаду № 33.

Отмечается, что оплату за день непосещения дошкольного учреждения родителям малышей пересчитают.

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#Детсады#Работа#График работы#Отключение воды#Общество#Нижний Тагил#Елена Озерова
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