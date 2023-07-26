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Должник на арестованной машине пытался скрыться от приставов в Екатеринбурге

26 июля 2023, 08:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге должник попытался уехать от приставов на арестованном авто. Это произошло на Старой Сортировке. Своими действиями мужчина пытался «спасти» машину от ареста.

Задолжал екатеринбуржец 800 тысяч рублей. Возвращать долг он не спешил. При этом его уведомили о возбуждении исполнительных производств против него, пишет Е1.

Однако он игнорировал требования о явке на прием. А средств, которые были на его счетах не хватало для погашения всех долгов. Тогда пристав выяснил, что у мужчины во владении имеется иномарка Ford Focus. Он принял решение об аресте этого имущества.

Авто было найдено на улице Ангарской. Пристав составил акт описи и ареста имущества. А когда машину стали эвакуировать, мужчина сел за руль и пытался съехать с эвакуатора.

Но ничего не вышло, ведь позади стояли другие машины. Автомобиль пришлось вернуть на эвакуатор. Мужчина смирился с происходящим, забрал вещи из салона и ушел. Машину отправили на спецстоянку.

Если должник в скором времени не погасит долг, автомобиль будет продан.

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#Екатеринбург#Должник#Автомобиль#Эвакуатор#Долг#Происшествия#Елена Озерова
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