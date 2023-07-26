Должник на арестованной машине пытался скрыться от приставов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Задолжал екатеринбуржец 800 тысяч рублей. Возвращать долг он не спешил. При этом его уведомили о возбуждении исполнительных производств против него, пишет Е1.
Однако он игнорировал требования о явке на прием. А средств, которые были на его счетах не хватало для погашения всех долгов. Тогда пристав выяснил, что у мужчины во владении имеется иномарка Ford Focus. Он принял решение об аресте этого имущества.
Авто было найдено на улице Ангарской. Пристав составил акт описи и ареста имущества. А когда машину стали эвакуировать, мужчина сел за руль и пытался съехать с эвакуатора.
Но ничего не вышло, ведь позади стояли другие машины. Автомобиль пришлось вернуть на эвакуатор. Мужчина смирился с происходящим, забрал вещи из салона и ушел. Машину отправили на спецстоянку.
Если должник в скором времени не погасит долг, автомобиль будет продан.