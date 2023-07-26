Ремонт ангиографа в ЦГБ №4 Нижнего Тагила обойдется в 14,6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Соответствующая закупка была опубликована 17 июля, в настоящее время проходит подача заявок. Судя по карточке закупки, в документацию были внесены изменения, в частности, определен срок подачи заявок — до 2 августа.
Подрядчик должен будет заменить рентгеновский излучатель в ангиографической рентгеноскопической системе Optima IGS 330. Она позволяет проводить диагностические и лечебные процедуры.
Сумма ремонта оборудования составит 14,6 миллионов рублей.