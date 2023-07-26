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Ремонт ангиографа в ЦГБ №4 Нижнего Тагила обойдется в 14,6 миллионов рублей

26 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Руководство Центральной городской больницы №4 Нижнего Тагила ищет подрядчика, который за 14,6 миллионов рублей займется ремонтом рентгеновской системы.

Соответствующая закупка была опубликована 17 июля, в настоящее время проходит подача заявок. Судя по карточке закупки, в документацию были внесены изменения, в частности, определен срок подачи заявок — до 2 августа.

Подрядчик должен будет заменить рентгеновский излучатель в ангиографической рентгеноскопической системе Optima IGS 330. Она позволяет проводить диагностические и лечебные процедуры.

Сумма ремонта оборудования составит 14,6 миллионов рублей.

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#Юлия Степанова#Ремонт#Медицинское оборудование#Центральная городская библиотека#Здоровье#Закупки#Эксклюзив#Нижний Тагил
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