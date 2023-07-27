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33 упаковки зубной пасты украл молодой человек в Екатеринбурге

27 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек украл из магазина 33 упаковки зубной пасты. Его разыскивают — он попал на записи камер видеонаблюдения.

Кража произошла в супермаркете на проспекте Космонавтов, 32 днем 13 июля. Об этом сообщает «Патрульный участок».

Фото: "Патрульный участок"

Известно, что парень зашел в помещение торгового зала и, пока на него никто не смотрел, набрал со стеллажа упаковки зубной пасты. Все это он положил в рюкзак и вышел из магазина прямо через кассу. Такое количество зубных паст стоило примерно пять тысяч рублей.

Всех тех, кто узнал мужчину, просят позвонить по телефонам: +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14.

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#Елена Озерова#Кража#Екатеринбург#Вор#Магазин#Зубная паста#Происшествия
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