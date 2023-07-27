33 упаковки зубной пасты украл молодой человек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Кража произошла в супермаркете на проспекте Космонавтов, 32 днем 13 июля. Об этом сообщает «Патрульный участок».
Известно, что парень зашел в помещение торгового зала и, пока на него никто не смотрел, набрал со стеллажа упаковки зубной пасты. Все это он положил в рюкзак и вышел из магазина прямо через кассу. Такое количество зубных паст стоило примерно пять тысяч рублей.
Всех тех, кто узнал мужчину, просят позвонить по телефонам: +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14.