33 упаковки зубной пасты украл молодой человек в Екатеринбурге

Известно, что парень зашел в помещение торгового зала и, пока на него никто не смотрел, набрал со стеллажа упаковки зубной пасты. Все это он положил в рюкзак и вышел из магазина прямо через кассу. Такое количество зубных паст стоило примерно пять тысяч рублей.