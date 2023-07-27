«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле

Пострадавший в ДТП в разговоре с редакцией TagilCity.ru напомнил, что страховая начислила 11 200 рублей, с которой он не согласился и тогда обратился в «Новую линию». Юристы 80% от этой суммы перевели мужчине, а 20% оставили себе. Еще больше денег они намеревались «стрясти» с пенсионера. Так, по результатам экспертизы, которую для «Новой линии» определил представитель фирмы ООО «Ягуар», юридическая компания намеревалась отсудить у пенсионера более 76 000 рублей — виновника ДТП. Но накануне суда они забрали свое исковое.