«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Представитель виновника ДТП рассказал редакции TagilCity.ru, что судья назначала независимую судебную экспертизу по оценке последствий ДТП. Напомним, речь идет о царапине на бампере. Судебный эксперт оценил сумму ущерба восстановительных работ — 11 670 рублей.
Пострадавший в ДТП в разговоре с редакцией TagilCity.ru напомнил, что страховая начислила 11 200 рублей, с которой он не согласился и тогда обратился в «Новую линию». Юристы 80% от этой суммы перевели мужчине, а 20% оставили себе. Еще больше денег они намеревались «стрясти» с пенсионера. Так, по результатам экспертизы, которую для «Новой линии» определил представитель фирмы ООО «Ягуар», юридическая компания намеревалась отсудить у пенсионера более 76 000 рублей — виновника ДТП. Но накануне суда они забрали свое исковое.
Я поднялся в суд, подошел к кабинету. Мне сказали, что «Новая линия» на днях отозвала диск. Попросил отметку, что я был в суде. Потом я ушел. На выходе встретил дедушку. Надеюсь, на этом все у нас закончилось, — сообщил редакции TagilCity.ru пострадавший в ДТП.
Информацию об этом подтвердил и представитель ответчика.
Видимо, чтобы не позориться, «Новая линия» забрала свое исковое заявление. За два часа до последнего заседания. Раз они забрали, получается, что мы дело выиграли, — заявил представитель тагильчанина.
Сейчас сторона ответчика намерена взыскать судебные издержки — 15 000 рублей, потраченных на экспертизу, почтовые затраты, а также юридические расходы. Для этого им необходимо дождаться решения суда. По договору цессии, все эти расходы будет возмещать тот, кто вступил во взаимодействие с «Новой линией», в этом случае — пострадавший в ДТП. Это прописано в договоре, который пострадавший заключил с юридической фирмой.
Ни в коем случае не заключайте эти договоры. А если подали в суд, обязательно судитесь, ходатайствуйте о проведении экспертизы. Их экспертиза насчитала 70 000 рублей, судебная — 11 000, разница-то большая. Также хочу сказать, что сама генеральный директор «Новой линии» является женой гендиректора ООО «Ягуар», которое проводит эти экспертизы.
Специалист уверяет, что не нужно бояться выходить в суд, если попались на договор цессии.
Самое главное — являться в суд. Если откроете документы по их делам, то увидите, что там, где они выиграли — люди просто не приходили в суд, то есть «на дурочка». Процентов 70% выигрышных дел. Где-то заключено мировое, а это значит, что виновник бы оплачивал расходы, в нашем случае — дедушка, — обратился юрист к возможным клиентам «Новой линии».
В Нижнем Тагиле офис юридической фирмы был закрыт в июле 2023 года после освещения темы в СМИ.