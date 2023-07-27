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«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле

27 июля 2023, 11:21

«Новая линия» забрала иск против виновника ДТП по договору цессии

Юридическая фирма «Новая линия», оформляющая договоры цессии, забрала исковое заявление против тагильчанина из Ленинского районного суда, где рассматривали дело по договору цессии.

Представитель виновника ДТП рассказал редакции TagilCity.ru, что судья назначала независимую судебную экспертизу по оценке последствий ДТП. Напомним, речь идет о царапине на бампере. Судебный эксперт оценил сумму ущерба восстановительных работ — 11 670 рублей.

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Пострадавший в ДТП в разговоре с редакцией TagilCity.ru напомнил, что страховая начислила 11 200 рублей, с которой он не согласился и тогда обратился в «Новую линию». Юристы 80% от этой суммы перевели мужчине, а 20% оставили себе. Еще больше денег они намеревались «стрясти» с пенсионера. Так, по результатам экспертизы, которую для «Новой линии» определил представитель фирмы ООО «Ягуар», юридическая компания намеревалась отсудить у пенсионера более 76 000 рублей — виновника ДТП. Но накануне суда они забрали свое исковое.

Я поднялся в суд, подошел к кабинету. Мне сказали, что «Новая линия» на днях отозвала диск. Попросил отметку, что я был в суде. Потом я ушел. На выходе встретил дедушку. Надеюсь, на этом все у нас закончилось, — сообщил редакции TagilCity.ru пострадавший в ДТП.

Информацию об этом подтвердил и представитель ответчика.

Видимо, чтобы не позориться, «Новая линия» забрала свое исковое заявление. За два часа до последнего заседания. Раз они забрали, получается, что мы дело выиграли, — заявил представитель тагильчанина.

Сейчас сторона ответчика намерена взыскать судебные издержки — 15 000 рублей, потраченных на экспертизу, почтовые затраты, а также юридические расходы. Для этого им необходимо дождаться решения суда. По договору цессии, все эти расходы будет возмещать тот, кто вступил во взаимодействие с «Новой линией», в этом случае — пострадавший в ДТП. Это прописано в договоре, который пострадавший заключил с юридической фирмой.

Ни в коем случае не заключайте эти договоры. А если подали в суд, обязательно судитесь, ходатайствуйте о проведении экспертизы. Их экспертиза насчитала 70 000 рублей, судебная — 11 000, разница-то большая. Также хочу сказать, что сама генеральный директор «Новой линии» является женой гендиректора ООО «Ягуар», которое проводит эти экспертизы.

Специалист уверяет, что не нужно бояться выходить в суд, если попались на договор цессии.

Самое главное — являться в суд. Если откроете документы по их делам, то увидите, что там, где они выиграли — люди просто не приходили в суд, то есть «на дурочка». Процентов 70% выигрышных дел. Где-то заключено мировое, а это значит, что виновник бы оплачивал расходы, в нашем случае — дедушка, — обратился юрист к возможным клиентам «Новой линии».

В Нижнем Тагиле офис юридической фирмы был закрыт в июле 2023 года после освещения темы в СМИ.

Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
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