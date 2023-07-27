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Самые вшивые районы Екатеринбурга назвали в Роспотребнадзоре

27 июля 2023, 04:17
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре назвали районы Екатеринбурга с наибольшим числом вшей

Специалисты Роспотребнадзора назвали районы Екатеринбурга, в которых больше всего вшей. За шесть месяцев текущего года в городе было выявлено 147 заболеваний педикулезом.

Оказалось, что чаще всего паразиты атаковали екатеринбуржцев из Чкаловского района — там заболели 52 человека. Ещё 17 свердловчан подхватили вшей в Железнодорожном районе, 11 — в Академическом, сообщает издание Е1 со ссылкой на Роспотребнадзор.

Эксперты подмечают, что с начала года и по сегодняшний день педикулезом болело 324 жителя Свердловской области, 243 из которых — дети. Чаще всего атаке вшей подвержены школьники с 7 до 14 лет. На эту возрастную группу приходится 70% всех заболевших.

Отмечается, что подобные цифры возникли из-за нарушений детьми правил личной гигиены, а также по причине частых плановых осмотров.

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#Екатеринбург#Здоровье#Роспотребнадзор#Дети#Вши#Анна Варнакина
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