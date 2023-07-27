Самые вшивые районы Екатеринбурга назвали в Роспотребнадзоре

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:39
Оказалось, что чаще всего паразиты атаковали екатеринбуржцев из Чкаловского района — там заболели 52 человека. Ещё 17 свердловчан подхватили вшей в Железнодорожном районе, 11 — в Академическом, сообщает издание Е1 со ссылкой на Роспотребнадзор.
Эксперты подмечают, что с начала года и по сегодняшний день педикулезом болело 324 жителя Свердловской области, 243 из которых — дети. Чаще всего атаке вшей подвержены школьники с 7 до 14 лет. На эту возрастную группу приходится 70% всех заболевших.
Отмечается, что подобные цифры возникли из-за нарушений детьми правил личной гигиены, а также по причине частых плановых осмотров.