Самые вшивые районы Екатеринбурга назвали в Роспотребнадзоре

Эксперты подмечают, что с начала года и по сегодняшний день педикулезом болело 324 жителя Свердловской области, 243 из которых — дети. Чаще всего атаке вшей подвержены школьники с 7 до 14 лет. На эту возрастную группу приходится 70% всех заболевших.