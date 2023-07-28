О рукоприкладстве в школах высказался омбудсмен Свердловской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Высказался он в эфире на ОТВ. Омбудсмен припомнил резонансную ситуацию полуторогодовалой давности, когда восьмиклассник что-то сказал педагогу, а та дала ему пощечину.
Мороков заявил, что, разбираясь в этом инциденте, они пришли к выводу, что с педагогической точки зрения это недопустимо. Однако он предложил рассмотреть ситуацию с другой стороны.
Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Мне кажется, когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной, — высказался Мороков.
Он добавил, что женщин нельзя оскорблять ни взрослым, ни детям.