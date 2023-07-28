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О рукоприкладстве в школах высказался омбудсмен Свердловской области

28 июля 2023, 10:53
Фото: Midjourney
Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков высказал свое мнение о рукоприкладстве в школах региона.

Высказался он в эфире на ОТВ. Омбудсмен припомнил резонансную ситуацию полуторогодовалой давности, когда восьмиклассник что-то сказал педагогу, а та дала ему пощечину.

Мороков заявил, что, разбираясь в этом инциденте, они пришли к выводу, что с педагогической точки зрения это недопустимо. Однако он предложил рассмотреть ситуацию с другой стороны.

Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Мне кажется, когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной, — высказался Мороков.

Он добавил, что женщин нельзя оскорблять ни взрослым, ни детям.

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#Елена Озерова#Школа#Драки#Учитель#Омбудсмен#Общество#Свердловская область#Игорь Мороков
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