Полмиллиона рублей взыскала женщина за смерть сына на работе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В результате «Городская эксплуатационная служба» должна заплатить маме мужчины 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Известно, что мужчина проработал в этой компании около года. В январе 2021 года на производстве произошел несчастный случай, и он погиб. То ЧП случилось в подвале жилого дома по улице Братская. В этот момент слесарь устранял аварию.
Причиной произошедшего позднее признали плохую организацию работ — слесарю не предоставили безопасные условия. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.