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Полмиллиона рублей взыскала женщина за смерть сына на работе в Екатеринбурге

28 июля 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина отсудила полмиллиона рублей за смерть своего сына-слесаря на работе. Мужчина работал в управляющей компании и погиб при устранении аварии на сетях теплоснабжения.

В результате «Городская эксплуатационная служба» должна заплатить маме мужчины 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Известно, что мужчина проработал в этой компании около года. В январе 2021 года на производстве произошел несчастный случай, и он погиб. То ЧП случилось в подвале жилого дома по улице Братская. В этот момент слесарь устранял аварию.

Причиной произошедшего позднее признали плохую организацию работ — слесарю не предоставили безопасные условия. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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#Екатеринбург#Слесарь#Суд#Несчастный случай#Мать#Происшествия#Елена Озерова
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