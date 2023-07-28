Смог накроет Свердловскую область

Прежде стало известно, что на Свердловскую область движется жаркая погода. Дни, которыми завершится второй летний месяц, будут без осадков и прохлады. С 29 по 31 июля установится температура воздуха в пределах от 26 до 31 градуса. В ночное время суток люди ощутят на себе от 14 до 19 градусов тепла.