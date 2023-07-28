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Смог накроет Свердловскую область

28 июля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Свердловская область до 20 часов 2 августа окажется во власти неблагоприятных метеоусловий — смога.

Синоптики предупреждают, что на территории региона установится погода, которая будет отрицательно влиять на рассеивание вредных примесей в воздухе. Соответствующий прогноз опубликовали представители Уральского гидрометцентра. Эксперты предупреждают, что режим НМУ первой степени опасности сохранится на протяжении нескольких дней.

Прежде стало известно, что на Свердловскую область движется жаркая погода. Дни, которыми завершится второй летний месяц, будут без осадков и прохлады. С 29 по 31 июля установится температура воздуха в пределах от 26 до 31 градуса. В ночное время суток люди ощутят на себе от 14 до 19 градусов тепла.

В Свердловскую область вернется 30-градусная жара
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#Анна Варнакина#Жара#Погода#Температура#НМУ#Природа#Свердловская область
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