Смог накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Синоптики предупреждают, что на территории региона установится погода, которая будет отрицательно влиять на рассеивание вредных примесей в воздухе. Соответствующий прогноз опубликовали представители Уральского гидрометцентра. Эксперты предупреждают, что режим НМУ первой степени опасности сохранится на протяжении нескольких дней.
Прежде стало известно, что на Свердловскую область движется жаркая погода. Дни, которыми завершится второй летний месяц, будут без осадков и прохлады. С 29 по 31 июля установится температура воздуха в пределах от 26 до 31 градуса. В ночное время суток люди ощутят на себе от 14 до 19 градусов тепла.