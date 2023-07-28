Житель Екатеринбурга рассказал, зачем увел домой восьмилетнюю девочку

По данным Е1, родители ребенка, вероятнее всего понесут административную ответственность, так как малышка гуляла во дворе одна, когда была похищена.



Известно, что мужчина увидел Киру вечером и позвал к себе в соседний дом. По его словам, они сидели и общались, играли с собакой и ели снеки. О том что ребенка ищут, он якобы не знал.