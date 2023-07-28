Житель Екатеринбурга рассказал, зачем увел домой восьмилетнюю девочку

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Ранее в СМИ распространялась история о пропавшей девочке Кире. Ее искали более 300 человек и в результате нашли. Она играла с щенком в квартире у 33-летнего местного жителя — он заманил ее к себе.
По данным Е1, родители ребенка, вероятнее всего понесут административную ответственность, так как малышка гуляла во дворе одна, когда была похищена.
Известно, что мужчина увидел Киру вечером и позвал к себе в соседний дом. По его словам, они сидели и общались, играли с собакой и ели снеки. О том что ребенка ищут, он якобы не знал.
После предполагаемого злоумышленника заставили пройти полиграф, который показал, что он не лжет. Известно, что его дочь очень похожа на Киру. Сейчас им не разрешают видеться.
У следователей есть вопросы к душевному здоровью задержанного. Следствие полагает, что ребенка он не тронул — никаких следов насилия не обнаружено.
Сейчас мужчина задержан, и, как утверждает источник, ответственности он вряд ли избежит. Ранее мужчина был судим за кражу, живет один, имеет проблемы с алкоголем.
Отмечается, что в момент обнаружения Кира не была голодной — у Василия она поела разные снеки и чипсы.