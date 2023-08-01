Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Инцидент случился на улице Академика Бардина 40/2 31 июля. По словам одной из очевидиц, скорая ехала в течение часа, пишет Е1.
Теперь в случившемся разбираются следователи. Проводится проверка. Планировалось провести осмотр места происшествия, а также установить возможных очевидцев. Для выяснения причин смерти тело будет направлено на судмедэкспертизу.
По информации полиции, в случившемся нет криминала. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, умерший является пенсионером. Ему 79 лет. Ему стало плохо из-за жары.