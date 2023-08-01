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Мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

1 августа 2023, 04:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в одном из дворов на детской площадке скончался мужчина. По мнению очевидцев, ему стало плохо.

Инцидент случился на улице Академика Бардина 40/2 31 июля. По словам одной из очевидиц, скорая ехала в течение часа, пишет Е1.

Теперь в случившемся разбираются следователи. Проводится проверка. Планировалось провести осмотр места происшествия, а также установить возможных очевидцев. Для выяснения причин смерти тело будет направлено на судмедэкспертизу.

По информации полиции, в случившемся нет криминала. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, умерший является пенсионером. Ему 79 лет. Ему стало плохо из-за жары.

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