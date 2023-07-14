Труп женщины в луже крови обнаружен у жилого дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На кадрах видеозаписи тело погибшей лежит на крыльце одного из магазинов. Рядом с ним — лужа крови. На момент съемки на месте трагедии еще не было ни полицейских, ни врачей.
По словам очевидцев, женщина выпала из окна и скончалась до приезда скорой помощи.
По всей видимости, женщина выпала в окно, облокотившись на москитную сетку. Труп в луже крови, жуткое зрелище. Соболезную, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В следственном комитете редакции TagilCity.ru подтвердили факт происшествия.
Пока районный следственный комитет не дает комментарии, — пояснил журналисту старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.