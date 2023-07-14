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Труп женщины в луже крови обнаружен у жилого дома в Нижнем Тагиле

14 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
Труп женщины обнаружили днем 14 июля жители Нижнего Тагила у дома № 31Б на улице Космонавтов. Очевидцы предположили, что она могла выпасть из окна.

На кадрах видеозаписи тело погибшей лежит на крыльце одного из магазинов. Рядом с ним — лужа крови. На момент съемки на месте трагедии еще не было ни полицейских, ни врачей.

По словам очевидцев, женщина выпала из окна и скончалась до приезда скорой помощи.

По всей видимости, женщина выпала в окно, облокотившись на москитную сетку. Труп в луже крови, жуткое зрелище. Соболезную, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В следственном комитете редакции TagilCity.ru подтвердили факт происшествия.

Пока районный следственный комитет не дает комментарии, — пояснил журналисту старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
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