Подросток на электросамокате сбила мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Мальчик получил ушибы и ссадины. Его мама написала заявление в полицию и обратилась с ребенком в больницу. По словам женщины, ее сын подружился с другим мальчиком и вышел на построение детского лагеря с ними.
В какой-то момент на дорожку выехала девочка на электросамокате и сбила ребенка. Основной удар пришелся мальчику под левый глаз, пишет Е1. После столкновения, по словам женщины, ее сын упал на асфальт. При этом девочка остановилась и заявила, что едет в парк. После этого она уехала.
Напомним, это уже не первый случай, когда дети оказываются под колесами электросамокатов. Ранее двое молодых людей сбили четырехлетнюю девочку. Они скрылись с места происшествия.