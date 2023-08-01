Подросток на электросамокате сбила мальчика в Екатеринбурге

В какой-то момент на дорожку выехала девочка на электросамокате и сбила ребенка. Основной удар пришелся мальчику под левый глаз, пишет Е1. После столкновения, по словам женщины, ее сын упал на асфальт. При этом девочка остановилась и заявила, что едет в парк. После этого она уехала.