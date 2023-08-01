tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Изображение материала

Подросток на электросамокате сбила мальчика в Екатеринбурге

1 августа 2023, 04:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девочка-подросток каталась на электросамокате и сбила ребенка. Случился инцидент в парке Зеленая роща 31 июля.

Мальчик получил ушибы и ссадины. Его мама написала заявление в полицию и обратилась с ребенком в больницу. По словам женщины, ее сын подружился с другим мальчиком и вышел на построение детского лагеря с ними.

В какой-то момент на дорожку выехала девочка на электросамокате и сбила ребенка. Основной удар пришелся мальчику под левый глаз, пишет Е1. После столкновения, по словам женщины, ее сын упал на асфальт. При этом девочка остановилась и заявила, что едет в парк. После этого она уехала.

Напомним, это уже не первый случай, когда дети оказываются под колесами электросамокатов. Ранее двое молодых людей сбили четырехлетнюю девочку. Они скрылись с места происшествия.

Подростки на электросамокатах сбили девочку в Екатеринбурге и уехали
Узнать подробнее
Читайте также:
Двух 5-летних детей сбили водители электросамокатов в ЕкатеринбургеУдар об руль, сотрясение и переломы. Сезон электросамокатов в Нижнем Тагиле открытПара на электросамокате в Екатеринбурге влетела в велосипедиста
#Ирина Кирилова#18+#Дети#Инцидент#Полиция#Авария#Ребенок#ДТП#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24