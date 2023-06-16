Пара на электросамокате в Екатеринбурге влетела в велосипедиста

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По словам парня на велосипеде, он ехал по краю дороги. В какой-то момент с тротуара выехали двое человек на электросамокате. Позже выяснилось, что они взяли транспорт в аренду, пишет Е1.
Велосипедист рассказал, что в результате наезда он повредил ногу, а также, судя по личным ощущениям, получил легкое сотрясение. При этом он отметил, что все могло закончиться печальнее, если бы сзади в этот момент ехали машины.
Напомним, 14 июня 2023 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая на электросамокате, сбила женщину-пешехода, которая переходила дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу.