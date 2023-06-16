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Пара на электросамокате в Екатеринбурге влетела в велосипедиста

16 июня 2023, 04:37
Фото: 1MI
Двое на электросамокате сбили ехавшего навстречу велосипедиста. Инцидент произошел в Екатеринбурге 15 июня 2023 года.

По словам парня на велосипеде, он ехал по краю дороги. В какой-то момент с тротуара выехали двое человек на электросамокате. Позже выяснилось, что они взяли транспорт в аренду, пишет Е1.

Велосипедист рассказал, что в результате наезда он повредил ногу, а также, судя по личным ощущениям, получил легкое сотрясение. При этом он отметил, что все могло закончиться печальнее, если бы сзади в этот момент ехали машины.

Напомним, 14 июня 2023 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая на электросамокате, сбила женщину-пешехода, которая переходила дорогу. Пострадавшую отвезли в больницу.

Самокатчица на переходе сбила женщину в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Велосипед#Инцидент#Электросамокат#Пострадавший#Наезд#Происшествия
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